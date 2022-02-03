Генпрокуратура РФ проверит цены на ПЦР-тесты





Обоснованность расценок на проведение ПЦР-тестов на коронавирус в России поручил проверить генпрокурор Игорь Краснов, сообщило сегодня надзорное ведомство.

Стоимость этого вида исследований прокуроры проверят в лабораториях и частных клиниках. Также будет дана оценка обоснованности цен на тест-системы в аптеках. Отмечается, что проверка пройдет по следам публикаций в СМИ о том, что эти услуги и препараты значительно подорожали. Если прокуроры выявят нарушения, будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

1 февраля, как сообщают федеральные СМИ, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге пообещал обратить внимание на сообщения о резком росте цен в аптеках на ПЦР-тесты и лекарства от коронавируса в регионах.



