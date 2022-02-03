Генпрокуратура РФ проверит цены на ПЦР-тесты

Федеральные новости 03.02.2022 11:53
0
03.02.2022 11:53
Обоснованность расценок на проведение ПЦР-тестов на коронавирус в России поручил проверить генпрокурор Игорь Краснов, сообщило сегодня надзорное ведомство.
Стоимость этого вида исследований прокуроры проверят в лабораториях и частных клиниках. Также будет дана оценка обоснованности цен на тест-системы в аптеках. Отмечается, что проверка пройдет по следам публикаций в СМИ о том, что эти услуги и препараты значительно подорожали. Если прокуроры выявят нарушения, будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.
1 февраля, как сообщают федеральные СМИ, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге пообещал обратить внимание на сообщения о резком росте цен в аптеках на ПЦР-тесты и лекарства от коронавируса в регионах.
Реклама
Из-за QR-кодов в Волгоградской области сократилось количество туристов27.01.2022 17:23
Федеральные новости 27.01.2022 17:23
В Госдуме РФ призвали регионы отменить QR-коды17.01.2022 10:58
Федеральные новости 17.01.2022 10:58
Путин поручил доработать закон о QR-кодах в общественных местах15.01.2022 16:40
Федеральные новости 15.01.2022 16:40
Правительство РФ отложило закон о QR-кодах из-за штамма «омикрон»14.01.2022 10:47
Федеральные новости 14.01.2022 10:47
Пенсии, соцвыплаты и МРОТ: что ожидать от наступившего года01.01.2022 09:57
Федеральные новости 01.01.2022 09:57
Волгоградская журналистка спросила Путина про Мамаев курган и экзоскелеты23.12.2021 15:16
Федеральные новости 23.12.2021 15:16
Оказание услуг ГИБДД в регионах приостановлено из-за технического сбоя18.12.2021 13:40
Федеральные новости 18.12.2021 13:40
Госдума РФ приняла скандальный закон о QR-кодах в общественных местах16.12.2021 15:52
Федеральные новости 16.12.2021 15:52
В Госдуме снимут с рассмотрения закон о QR-кодах на транспорте13.12.2021 08:03
Федеральные новости 13.12.2021 08:03
В Госдуме задумались о поддержке предприятий, поднявших зарплаты работникам08.12.2021 17:38
Федеральные новости 08.12.2021 17:38
Волгоградцам откроют бесплатный доступ к сайтам госуслуг01.12.2021 11:37
Федеральные новости 01.12.2021 11:37
Прибавка к пенсии в РФ с 1 декабря будет выборочной28.11.2021 10:17
Федеральные новости 28.11.2021 10:17
Бюджет РФ на 2022-2024 годы будет социальным и профицитным25.11.2021 15:08
Федеральные новости 25.11.2021 15:08
Росздравнадзор вычислил пятерых волгоградских антиваксеров24.11.2021 10:31
Федеральные новости 24.11.2021 10:31
В России повысят прожиточный минимум, МРОТ и, возможно, пенсии19.11.2021 08:28
Федеральные новости 19.11.2021 08:28
Реклама