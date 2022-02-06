



Со времени окончания Сталинградской битвы прошло уже 79 лет, однако память об одном из самых кровопролитных сражений в истории человечества до сих пор жива. Каждый год тысячи волгоградцев и гостей города-героя приходят на Мамаев курган, чтобы возложить цветы и отдать дань уважения героизму защитников Сталинграда. Но немногие знают, что на западном склоне Мамаева кургана, позади монумента «Родина-мать зовёт!» расположен отдел поисковой работы музея-заповедника «Сталинградская битва», который помогает волгоградцам, россиянам и даже иностранцам найти погибших и без вести пропавших на войне родственников. В картотеке на Мамаевом кургане побывал корреспондент ИА «Высота 102», чтобы узнать, как разыскивают павших воинов и кого за эти годы удалось найти. Отдел поисковой работы существует с 1967 года – с момента открытия памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на главной высоте России. Двое научных сотрудников и руководитель отдела занимаются установлением имен и мест гибели солдат, захоронениями и перезахоронениями павших бойцов. «К нам часто обращаются жители Волгоградской области и других регионов, которые хотят найти или просто узнать фронтовую судьбу своих родственников», - рассказала старший специалист отдела Алла Гаврилова. За помощью по поиску родственников обращаются не только россияне – неоднократно приезжали и граждане Германии, чьи предки могут быть похоронены на территории Волгоградской области.





Алла Гаврилова признается, что за 19 лет работы в картотеке она ни разу не пожалела, что связала свою жизнь с этой профессией, ведь эта работа никого не может оставить равнодушным. «Я счастлива, что мне удалось пообщаться со своими дедами, которые вернулись с войны живыми. Почему же я не могу сделать хоть немного счастливей людей, родственники которых сложили голову на поле битвы, и их больше никогда не видели живыми?», - рассуждает Алла Эдуардовна.

В работе по поиску и подтверждению личностей погибших солдат сотрудникам картотеки помогают уникальные документы, которые велись и записывались еще вручную предшествующими сотрудниками. «Сейчас почти вся информация хранится на рабочих компьютерах, но иногда мы с удовольствием работаем и с бумажными носителями», - рассказали поисковики. Иногда именно материальные, а не цифровые карточки помогают работникам зацепиться за малейшую информацию о погибшем солдате.





«В карточках бывают вклеены фотографии, вырезки из статьи. Бывало, что даже какая-то пометка карандашом помогала нам распознать человека!», - рассказала Алла Гаврилова. Одной из таких удивительных зацепок в карточке неизвестного бойца стала вырезка из газеты о девятикратной олимпийской чемпионке по спортивной гимнастике Ларисе Латыниной. Сотрудники музея связались с женщиной, чтобы спросить о ее без вести пропавшем на войне отце, и благодаря ее помощи сотрудникам отдела удалось подтвердить биографическую информацию. Счастливая случайность помогла спортсменке узнать о том, что ее отец, старший сержант Семен Андреевич Дирий покоится на Мамаевом кургане. «Именно такие истории и вдохновляют меня на работу», - добавила Алла Эдуардовна.

Всего в картотеках отдела поисковой работы музея-заповедника хранятся свыше 200 тысяч именных карточек участников Великой Отечественной войны. С помощью схем перезахоронений, перечней географических высот военного времени, актов захоронения и другого справочного материала научные сотрудники ведут плодотворную поисковую работу. Так, за 54 года существования отдела удалось расшифровать 7200 фамилий и 6800 имен погибших защитников Сталинграда, которые увековечены на мозаичных знаменах в Зале Воинской Славы. Всего на главной высоте России захоронено более 34,5 тысячи советских солдат, погибших в Сталинградской битве.



