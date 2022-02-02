Экономика

ВТБ увеличит индексированные государственные выплаты на детей

Экономика 02.02.2022 11:41 Новости компаний
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02.02.2022 11:41 Новости компаний


Клиенты ВТБ, имеющие право на пособия, получат дополнительную выгоду. С февраля размер целого ряда социальных выплат для семей с детьми в России вырос на 8,4%. В результате сумма единовременного пособия при рождении ребенка увеличится до 19,9 тыс. рублей, а минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет до 7,5 тыс. рублей. ВТБ дополнительно начислит 2000 рублей клиентам, которые получат начисление социальных выплат на счет карты «Мир» ВТБ.
Для перевода начислений пособий в ВТБ клиенту необходимо оформить цифровую карту национальной платежной системы. Сделать это можно в несколько кликов на сайте банка, или в приложении ВТБ Онлайн.
ВТБ окажет поддержку в размере 2000 рублей каждому новому получателю пособия на детей. Выплата поступит на счет клиента в   течение месяца после первого зачисления льготных средств.
Все родители также смогут дополнительно получить от ВТБ бесплатную страховку карт и счетов от мошенничества, а также бесплатное онкострахование детей.
«ВТБ активно поддерживает социальную политику государства, направленную на помощь категориям населения, требующим особого внимания. К ним относятся и семьи с детьми. С помощью наших цифровых сервисов клиенты банка могут не только получить финансовую поддержку, но и дополнительные надбавки к государственным выплатам, медицинские страховки и защиту от мошенников. Комплексный проект по поддержке семей, получающих от государства пособия на детей, основывается на принципах устойчивого развития ВТБ. Уверен, в рамках него мы сможем поддержать десятки тысяч российских семей», - прокомментировал Святослав Агеев, начальник управления "Государственные услуги" ВТБ.

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