Общество 02.02.2022 09:38
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02.02.2022 09:38
Уважаемые ветераны, труженики тыла, дети Сталинграда, все жители Волгоградской области!
2 февраля 1943 года по праву считается одной из важнейших дат в истории нашей страны и всего мира. Для всех нас быть наследниками великой Победы и жить на героической земле - высокая честь! Дата, которую мы празднуем сегодня, объединяет все поколения. Память о мужестве и отваге советских воинов, без сомнения, находит отклик в каждом!
В День воинской доблести, славы и единства народа примите искренние слова поздравления с 79-й годовщиной Сталинградской битвы от всего коллектива Волгоградского регионального филиала Россельхозбанка.
Желаю Вам долгих лет, крепкого здоровья, бодрости духа, счастья и удачи Вам и Вашим близким!
С уважением,
Директор Волгоградского РФ АО «Россельхозбанк»
Андрей Анатольевич Гавриленко
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