



Уважаемые ветераны, труженики тыла, дети Сталинграда, все жители Волгоградской области!

2 февраля 1943 года по праву считается одной из важнейших дат в истории нашей страны и всего мира. Для всех нас быть наследниками великой Победы и жить на героической земле - высокая честь! Дата, которую мы празднуем сегодня, объединяет все поколения. Память о мужестве и отваге советских воинов, без сомнения, находит отклик в каждом!

В День воинской доблести, славы и единства народа примите искренние слова поздравления с 79-й годовщиной Сталинградской битвы от всего коллектива Волгоградского регионального филиала Россельхозбанка.

Желаю Вам долгих лет, крепкого здоровья, бодрости духа, счастья и удачи Вам и Вашим близким!





С уважением,

Директор Волгоградского РФ АО «Россельхозбанк»

Андрей Анатольевич Гавриленко



