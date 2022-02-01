ВТБ и Yandex.Cloud разработали уникальный голос для финансового ассистента





ВТБ первым на рынке совместно с Yandex.Cloud представил собственный голос для навыка в Алисе. Ежемесячно с виртуальным ассистентом банка смогут поговорить и получить консультацию по финансовым вопросам до 45 млн пользователей Алисы. В 2022 году банк планирует запустить брендированный голос и в мобильном приложении ВТБ Онлайн.

Пообщаться с голосовым ассистентом ВТБ в сервисах Яндекса могут не только клиенты банка, но и все пользователи. Чтобы активировать помощника достаточно сказать: «Алиса, запусти навык «Помощник ВТБ». Это можно сделать из приложения Яндекса на смартфоне или в умной колонке «Яндекс.Станция».

Пользователь может задать ассистенту любой вопрос, касающийся продуктов и услуг ВТБ. Виртуальный помощник подскажет актуальные условия по ипотеке и другим кредитам, расскажет о начислении бонусов по карте, а также перечислит вклады или накопительные счета, по которым можно получить максимальный доход. Консультация с виртуальным ассистентом ВТБ через Алису конфиденциальна, при использовании помощника персональные данные клиента не запрашиваются.

Голос ассистента ВТБ будет знакомым для многих пользователей - он синтезирован на основе голоса российского актера Владимира Зайцева, который озвучивал персонажа Роберта Дауни-младшего в фильмах серий «Железный человек» и «Мстители». Голос ассистента создан в навыке «Помощник ВТБ» с помощью технологии SpeechKit Brand Voice. Специалисты Yandex.Cloud использовали несколько десятков часов записей для обучения ML-модели. Для повышения качества обслуживания клиентов и разработки новых сценариев диалогов модель будет регулярно дополнительно обучаться.

«Функция финансового помощника ВТБ появилась в Алисе в сентябре прошлого года, а теперь получила уникальный голос. Это первый пример подобной коллаборации на российском рынке, и мы рады реализовать его совместно с партнерами из Яндекса, подтверждая статус одного из ведущих digital-игроков в банковской отрасли. Ежемесячно Алису используют более 45 млн человек, теперь они смогут общаться с виртуальным помощником ВТБ, у которого будет свой индивидуальный образ. Мы хотим, чтобы голосовой ассистент ВТБ стал узнаваемым и незаменимым помощником в финансовой сфере. В дальнейшем планируем использовать новый голос в мобильном приложении ВТБ Онлайн, а также интегрировать его и в другие цифровые платформы», — комментирует руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

«Кейс ВТБ с интеграцией уникального голоса в навык Алисы — хороший пример укрепления цифровых коммуникаций с клиентами с помощью речевых технологий. Yandex SpeechKit Brand Voice позволяет компаниям находить новые сценарии взаимодействия с пользователями, решать не только технологические, но и маркетинговые задачи бизнеса», — комментирует руководитель платформы Yandex.Cloud Алексей Башкеев.

Голосовой ассистент ВТБ появился в приложении ВТБ Онлайн в феврале 2021 года. За год работы виртуального помощника процент автоматизации достиг 53% — то есть более половины запросов клиентов голосовой ассистент обрабатывает самостоятельно, без привлечения оператора. Сервисом воспользовались более 400 тыс. клиентов, а общая сумма совершенных с его помощью платежей и переводов превысила 40 млн рублей.

Справка:Технология Yandex SpeechKit Brand Voice разработана на базе речевых ML-моделей и позволяет создавать полноценные цифровые копии голоса человека. Для обучения моделей используются «трансформеры» — в отличие от последовательных нейронных сетей, они могут обрабатывать весь массив текста сразу, благодаря чему значительно сокращается время разработки и повышается качество синтеза и распознавания речи человека.

Yandex SpeechKit Brand Voice позволяет клиентам Yandex.Cloud получить новые возможности для построения консистентного бренда. Для формирования своего образа компании могут использовать не только визуальный язык или ассоциации с блогерами или актерами, но и аудиоформат – например, интеграцию уникального голоса в голосовой помощник.



