Экономика

ВТБ и Yandex.Cloud разработали уникальный голос для финансового ассистента

Экономика 01.02.2022 12:43 Новости компаний
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01.02.2022 12:43 Новости компаний


ВТБ первым на рынке совместно с Yandex.Cloud представил собственный голос для навыка в Алисе. Ежемесячно с виртуальным ассистентом банка смогут поговорить и получить консультацию по финансовым вопросам до 45 млн пользователей Алисы. В 2022 году банк планирует запустить брендированный голос и в мобильном приложении ВТБ Онлайн.  
Пообщаться с голосовым ассистентом ВТБ в сервисах Яндекса могут не только клиенты банка, но и все пользователи. Чтобы активировать помощника достаточно сказать: «Алиса, запусти навык «Помощник ВТБ». Это можно сделать из приложения Яндекса на смартфоне или в умной колонке «Яндекс.Станция». 
Пользователь может задать ассистенту любой вопрос, касающийся продуктов и услуг ВТБ. Виртуальный помощник подскажет актуальные условия по ипотеке и другим кредитам, расскажет о начислении бонусов по карте, а также перечислит вклады или накопительные счета, по которым можно получить максимальный доход. Консультация с виртуальным ассистентом ВТБ через Алису конфиденциальна, при использовании помощника персональные данные клиента не запрашиваются.
Голос ассистента ВТБ будет знакомым для многих пользователей - он синтезирован на основе голоса российского актера Владимира Зайцева, который озвучивал персонажа Роберта Дауни-младшего в фильмах серий «Железный человек» и «Мстители». Голос ассистента создан в навыке «Помощник ВТБ» с помощью технологии SpeechKit Brand Voice. Специалисты Yandex.Cloud использовали несколько десятков  часов записей для обучения ML-модели. Для повышения качества обслуживания клиентов и разработки новых сценариев диалогов модель будет регулярно дополнительно обучаться. 
«Функция финансового помощника ВТБ появилась в Алисе в сентябре прошлого года, а теперь получила уникальный голос. Это первый пример подобной коллаборации на российском рынке, и мы рады реализовать его совместно с партнерами из Яндекса, подтверждая статус одного из ведущих digital-игроков в банковской отрасли. Ежемесячно Алису используют более 45 млн человек, теперь они смогут общаться с виртуальным помощником ВТБ, у которого будет свой индивидуальный образ. Мы хотим, чтобы голосовой ассистент ВТБ стал узнаваемым и незаменимым помощником в финансовой сфере. В дальнейшем планируем использовать новый голос в мобильном приложении ВТБ Онлайн, а также интегрировать его и в другие цифровые платформы», — комментирует руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов. 
«Кейс ВТБ с интеграцией уникального голоса в навык Алисы — хороший пример укрепления цифровых коммуникаций с клиентами с помощью речевых технологий. Yandex SpeechKit Brand Voice позволяет компаниям находить новые сценарии взаимодействия с пользователями, решать не только технологические, но и маркетинговые задачи бизнеса», — комментирует руководитель платформы Yandex.Cloud Алексей Башкеев. 
Голосовой ассистент ВТБ появился в приложении ВТБ Онлайн в феврале 2021 года. За год работы виртуального помощника процент автоматизации достиг 53% — то есть более половины запросов клиентов голосовой ассистент обрабатывает самостоятельно, без привлечения оператора. Сервисом воспользовались более 400 тыс. клиентов, а общая сумма совершенных с его помощью платежей и переводов превысила 40 млн рублей. 
Справка:Технология Yandex SpeechKit Brand Voice разработана на базе речевых ML-моделей и позволяет создавать полноценные цифровые копии голоса человека. Для обучения моделей используются «трансформеры» — в отличие от последовательных нейронных сетей, они могут обрабатывать весь массив текста сразу, благодаря чему значительно сокращается время разработки и повышается качество синтеза и распознавания речи человека.
Yandex SpeechKit Brand Voice позволяет клиентам Yandex.Cloud получить новые возможности для построения консистентного бренда. Для формирования своего образа компании могут использовать не только визуальный язык или ассоциации с блогерами или актерами, но и аудиоформат – например, интеграцию уникального голоса в голосовой помощник.

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