Долги по зарплате выросли в Волгоградской области

Экономика 30.01.2022 19:42
0
30.01.2022 19:42
В Волгоградской области объем зарплатной задолженности на 1 января 2022 года составил 32,2 миллиона рублей. По сравнению с прошлым месяцем долги по зарплате выросли на 2,7%, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на Росстат. Регион стал единственным в ЮФО, где зафиксирована динамика увеличения задолженности. В остальных она снизилась. Например, в Астраханской области – почти вполовину до 2,3 миллиона рублей. Самые большие долги по зарплате в Южном федеральном округе в Ростовской области – около 43 миллионов. В Адыгее их нет совсем.
Реклама
Продовольственная инфляция замедлилась в Волгоградской области30.01.2022 11:10
Экономика 30.01.2022 11:10
В Волгоградской области на копейку подешевел бензин марки АИ-9529.01.2022 11:32
Экономика 29.01.2022 11:32
Самый низкий прожиточный минимум для детей в ЮФО установлен в Волгоградской области29.01.2022 08:48
Экономика 29.01.2022 08:48
Программа рефинансирования кредитов банка «Открытие» признана одной из лучших на рынке по итогам 2021 года28.01.2022 16:33
Экономика 28.01.2022 16:33
ВТБ Лизинг: спрос на лизинг электромобилей вырос в 2 раза в 2021 году28.01.2022 15:05
Экономика 28.01.2022 15:05
Волгоградский алюминиевый завод подводит итоги производственной деятельности28.01.2022 12:07
Экономика 28.01.2022 12:07
В банкоматах Сбера теперь можно снимать наличные с помощью приложения СберБанк Онлайн28.01.2022 11:52
Экономика 28.01.2022 11:52
Банк «Открытие»: ФРС спешит приступить к повышению ставки28.01.2022 09:26
Экономика 28.01.2022 09:26
ВТБ предупреждает о росте числа фейковых подписок в интернете28.01.2022 09:22
Экономика 28.01.2022 09:22
Банк «Открытие» выдал 4 млрд рублей в рамках второго этапа госпрограммы ФОТ 3.027.01.2022 18:19
Экономика 27.01.2022 18:19
ВТБ запустил маркетплейс для оформления ОСАГО в мобильном банке27.01.2022 16:30
Экономика 27.01.2022 16:30
Стоимость реализуемых активов на Портале DA превысила 312 млрд рублей27.01.2022 16:14
Экономика 27.01.2022 16:14
ВТБ Капитал Инвестиции: волатильность на рынках привела к двукратному росту торговых оборотов и числа сделок27.01.2022 14:01
Экономика 27.01.2022 14:01
Сразу пять ИТ-проектов банка «Открытие» победили в конкурсе Global CIO-202127.01.2022 13:35
Экономика 27.01.2022 13:35
СберБанк выдал льготных образовательных кредитов на 9,5 млрд рублей27.01.2022 09:48
Экономика 27.01.2022 09:48
Реклама