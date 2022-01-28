Расследования

Строителей детсада в Михайловке заставили вернуть в бюджет щедрый аванс с процентами

Расследования 28.01.2022 17:03
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28.01.2022 17:03


Незаконно выплаченный аванс в размере 37 миллионов рублей взыскали по решению суда с подрядчика строительства детского сада в Михайловке. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, аванс с учетом еще 1,5 миллиона рублей - процентов за пользование чужими денежными средствами – компания должна возвратить администрации городского округа город Михайловка. Это решение, как отмечают в надзорном ведомстве, фактически исполнено.
Нарушения были выявлены в ходе проверки соблюдения требований бюджетного законодательства и законодательства о защите конкуренции. Установлено, что 29 декабря 2020 между администрацией и строительной организацией в рамках реализации национального проекта «Демография» был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству детского сада на 220 мест по улице Республиканской, 46а на сумму 183 миллиона рублей. Согласно условиям аукционной документации, аванс в размере 1 % от цены контракта составил 1 миллион 837 тысяч рублей. Однако через месяц после заключения контракта стороны заключили дополнительное соглашение, увеличив размер аванса до 28% от цены контракта.
«Увеличение размера аванса фактически является изменением существенных условий договора, что согласно законодательству не допускается», - заявили в прокуратуре.
Надзорное ведомство предъявило иск о признании недействительным (ничтожным) дополнительного соглашения к муниципальному контракту и применении последствий недействительности ничтожной сделки. Арбитражный суд Волгоградской области требования прокуратуры удовлетворил, обязав подрядчика вернуть в общей сложности более 38 миллионов рублей.

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