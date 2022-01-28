Банк «Открытие»: ФРС спешит приступить к повышению ставки





Управляющий директор аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Алексей Тхонов комментирует.

По итогам первого в 2022 г. заседания ФРС оставила без изменения уровень процентных ставок, анонсировав их скорое повышение. Также ФРС перенесла срок окончания программы покупки активов с середины марта на его начало. Учитывая предыдущие заявления ФРС о том, что цикл повышения ставок начнется только после завершения программы QE, повышения коридора учетной ставки ФРС можно ожидать уже на следующем заседании ФРС 15-16 марта.

ФРС сохранила коридор ставки федеральных фондов на уровне 0-0,25%, однако запланированное снижение объема выкупа активов с $60 до $30 млрд в месяц было перенесено с середины на начало февраля, а к началу марта ФРС планирует полностью завершить программу покупки активов. Структура операций останется неизменной: $20 млрд придется на казначейские облигации, а $10 млрд – на облигации ипотечных агентств. ФРС также рассмотрела вопрос о возможности сокращения своего баланса после начала фазы увеличения ставок – прежде всего в виде сокращения объемов реинвестирования погашаемых облигаций.

В пресс-релизе по итогам заседания ФРС отметила, что экономика США сохраняет позитивную динамику, а волна распространения омикрон-штамма не оказала существенного негативного влияния на ее состояние. ФРС ожидает, ссылаясь на мнение медицинского сообщества, что новый штамм коронавируса представляет существенно меньшую опасность, а волна заболеваемости уже в скором времени должна пойти на спад. По мнению ФРС, повышение процентных ставок в скором времени будет оправданным, учитывая сохранение условий для повышенных темпов инфляции и быстрое снижение уровня безработицы.

Во время пресс-конференции глава ФРС Дж. Пауэлл подтвердил предположение, что участники комитета планируют повысить базовую ставку в марте. При этом ФРС вновь ужесточила свое отношение к инфляции, допустив риск ее сохранения на текущих или более высоких уровнях продолжительное время. И хотя ФРС по-прежнему придерживается мнения, что инфляция пойдет на спад в текущем году, Дж. Пауэлл заявил, что в текущих условиях монетарная политика должна быть гибкой для достижения поставленных перед регулятором целей.

Мягкое отношение ФРС к волне заболевания омикрон-штаммом, который, вероятно, негативно отразится на экономической статистике в январе-феврале, опасение дальнейшего ускорения инфляции и стремление быть гибкими были восприняты участниками рынков как готовность регулятора ускорить темпы повышения ставок выше объявленных в декабре, а также допустить возможность повышения ставки более существенными шагами, чем 0,25 п.п. В результате рынки начали оценивать вероятность существенного – на 125 б.п. и более – повышения базовой ставки в течении 2022 г. более, чем в 55%, хотя еще на предыдущей неделе данная вероятность составляла 30-40%, а месяц назад – 10-15%.

Дальнейшее ужесточение риторики американского регулятора способствовало резкому укреплению доллара к основным валютам развитых стран и единой европейской валюте, а также росту базовых долларовых доходностей до максимальных с начала пандемии уровней. Так, курс доллара укрепился с уровней выше 1,13 до уровней ниже 1,12, а доходности двухлетних казначейских облигаций выросли с уровней чуть выше 1,0% до 1,2%.



