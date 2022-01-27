Стоимость реализуемых активов на Портале DA превысила 312 млрд рублей





Сбер продолжает развивать площадку по продаже активов Портал DA и подводит итоги работы сервиса за 2021 год. В прошлом году количество привлеченных продавцов выросло на 34%, а стоимость всех реализуемых активов — на 32%. На сегодняшний день на Портале DA реализуется недвижимость, автомобили, производственные предприятия и другие активы на сумму более 312 млрд руб.

Наибольшую динамику в 2021 году продемонстрировали показатели дневной и ежемесячной аудитории Портала DA, что свидетельствeт о стремительно растущей популярности сервиса: за год трафик вырос более чем в 2 раза. Сегодня на сайте экспонируется около 6 тыс. активов от ведущих игроков рынка недвижимости: крупнейших собственников, девелоперов, банков, ритейлеров и других игроков.

Всего на Портале DA в 2021 году было продано активов на общую сумму около 9 млрд руб. Сервис также доступен пользователям в мобильном приложении, скачать которое можно в AppStore и PlayMarket.

"Портал DA с момента его запуска прошел серьезную трансформацию, превратившись из сервиса по продаже залогового имущества Сбера в полноценный маркетплейс активов для розничных клиентов и бизнеса. Мы предлагаем продавцам и покупателям не только качественное продвижение объектов, но и оказываем юридическую помощь и финансирование сделки. Сегодня с Порталом DA сотрудничают многие крупные банки, девелоперы, с помощью сервиса уже реализованы знаковые объекты в Москве и регионах России", - комментирует Евгений Акимов, управляющий директор, начальник управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка.







