В банке «Открытие» Татьяны чаще всего страхуют свою жизнь

Экономика 26.01.2022 15:34 Новости компаний
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26.01.2022 15:34 Новости компаний
СК «Росгосстрах Жизнь» (входит в финансовую группу банка «Открытие») в канун Татьяниного дня по традиции проанализировала финансовые предпочтения клиенток по имени Татьяна. Девушки и женщины с таким именем чаще всего оформляют в банке «Открытие» полисы страхования жизни. Их доля составляет 6%.
Самой молодой Татьяне – клиентке группы, 21 год, самой пожилой – 86 лет. 26 млн рублей –крупнейшая сумма, на которую заключила договор страхования одна из Татьян в компании «Росгосстрах Жизнь». Больше всего клиенток проживает в Москве и Московской области (26%), Ханты-Мансийском автономном округе (22%), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (12%), Пермском крае (10%), Новосибирской (8%), Ульяновской (7%), Свердловской (6%), Тюменской (5%) областях, а также в Краснодарском (5%) и Красноярском (4%) крае.
По данным на январь 2022 года, более 6,2 тыс. Татьян оформили в «Росгосстрах Жизнь» договоры по страхованию жизни на сумму около 2,2 млрд рублей. По сравнению с 2020 годом в 2021-м их финансовое поведение кардинально изменилось. Если раньше 56% Татьян покупали полисы накопительного страхования жизни (НСЖ), то сейчас наоборот – подавляющее большинство (76%) вкладывают деньги в инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) и лишь 23% – в НСЖ.
Более половины Татьян (56%) выбирают 5-летние сроки вложения в ИСЖ, треть заключает договоры на 3 года, а каждая десятая – на 7 лет. При этом наибольшее количество (77%) предпочитают делать единовременные взносы и лишь 23% – ежегодные. По НСЖ большинство договоров (58%) заключено на 5-летний срок, 14% - на 10 лет, 13% - на 7 лет и 12% - на 6 лет. Здесь наоборот основная часть (99%) оформляют полисы с ежегодными взносами.
В среднем Татьяны инвестируют в ИСЖ 400 тыс. рублей, а в НСЖ – 200 тыс. рублей.
Самая молодая клиентка – 21-летняя Татьяна из Екатеринбурга – заключила 5-летний договор страхования ИСЖ «Страйк» на сумму 160 тыс. рублей с ежегодными взносами 32 тыс. рублей. А самая старшая – 86-летняя Татьяна из Санкт-Петербурга приобрела в СК «Росгосстрах Жизнь» продукт «Адресный капитал Премиум» на 460 тыс. рублей.
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