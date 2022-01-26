Дмитрий Ивантер переизбран председателем совета НП «Лизинговый союз» при ТПП РФ

Экономика 26.01.2022 13:28 Новости компаний
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26.01.2022 13:28 Новости компаний
Генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер вновь избран председателем совета некоммерческого партнерства «Лизинговый союз» при Торгово-промышленной палате РФ. Соответствующее решение было принято на годовом собрании организации.
Дмитрий Ивантер уже четвертый год подряд избирается на этот пост. Он активно участвует в совершенствовании нормативно-правовой базы отрасли и последовательно защищает ее интересы в публичном пространстве, подчеркивая важность лизинга для экономики страны.
Подкомитет ТПП РФ по лизингу и его базовая организация НП «Лизинговый союз» — это первое в России профессиональное объединение лизингодателей, представляющее интересы отрасли на государственном уровне. ВТБ Лизинг вошел в состав организации в январе 2019 года, тогда же Дмитрий Ивантер впервые был избран на пост председателя совета партнерства. Сейчас в состав подкомитета и партнерства входят свыше 30 лизинговых компаний. На годовом собрании «Лизингового союза» 25 января был выбран новый состав совета, подведены итоги работы в 2021 г. и утверждены планы на 2022 г.
«2021 год был очень удачным для отрасли. По оценкам агентства эксперт РА, объем нового лизингового бизнеса по его итогам может достичь 2 трлн рублей, и это беспрецедентный результат для нашего рынка. В прошлом году в индустрии было много бурных дискуссий с различными государственными органами – по поводу регулирования, субсидирования и дальнейшего развития отрасли в целом. В этом году в рамках деятельности Лизингового союза мы продолжим диалог с властью и так же активно будем вовлекаться в процессы по совершенствованию законодательства и государственных программ, для того чтобы выработанные в результате механизмы соотносились с реалиями и способствовали реализации потенциала лизингового бизнеса, а также развитию бизнеса наших клиентов», - отметил Дмитрий Ивантер.
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