Происшествия 25.01.2022 10:33
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25.01.2022 10:33
Столкновение двух легковых автомобилей произошло в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили в региональном главке МВД, 52-летний водитель "Лада Калина" напротив здания №4е по ул. Академика Павлова врезался в "Renault Logan", которым управлял 56-летний мужчина. По предварительной информации, водитель отечественного авто выехал на встречку, так как не справился с управлением. В результате ДТП пострадали оба водителя, а также две пассажирки 32 и 33 лет из каждой машины.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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