Экономика 25.01.2022 10:45 Новости компаний
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25.01.2022 10:45 Новости компаний
В январе на горнолыжном курорте Хвалынь стартовало обслуживание по банковским картам. Проект был реализован Сбербанком, АО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ» (входит в экосистему Сбера) и компанией «ДатаКрат». На курорте внедрили функцию приема банковских карт на турникетах. Для посетителей карта становится ски-пассом, что улучшает уровень обслуживания, т.к. ранее здесь использовали систему с бумажными браслетами.
Теперь туристы могут оплатить подъем на вершину при помощи банковской карты, имеющей функцию бесконтактной оплаты, а также смартфоном с поддержкой NFC. С момента запуска системой воспользовались уже более 2000 раз.
Как пояснили в пресс-службе банка, Сбербанк продолжает внедрять современные технологические решения в повседневную жизнь, и в Саратовской области становится все меньше мест, в которых невозможно рассчитаться при помощи карты. Мы рады представить всем гостям Хвалынского горнолыжного курорта наш сервис безналичной оплаты на подъемниках и уверены, что они по достоинству оценят удобство нового решения.
Свои выгоды получит и горнолыжный курорт. Внедрив систему безналичных платежей, он увеличит скорость обслуживания посетителей и сократит очереди до минимума, что позволит привлечь еще больше гостей и увеличить выручку.
Миронов Сергей Анатольевич, владелец Хвалынского горнолыжного курорта:«Сегодня Хвалынь – главная движущая сила зимнего туризма в Саратовской области и всего Поволжья. Наша задача – сделать его круглогодичным центром притяжения мирового уровня. Мы очень рады, что Сбербанк, активно помогает нам в этом. Благодаря новому инновационному решению Сбера, Хвалынь станет технологически более «продвинутым», современным и, главное, удобным для отдыхающих. А значит ещё больше гостей обязательно захотят сюда вернуться».
Михаил Казаков, генеральный директор АО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ»:«Привычка платить в одно касание уже не один год является частью нашей повседневной жизни. Бесконтактные карты - это инструмент для комфортной и безопасной оплаты различных услуг. Мы надеемся, что этот инновационный сервис сделает отдых удобнее, и гости курорта Хвалынь высоко его оценят».
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