Экономика

Стартовал студенческий конкурс «Давай научим!» на лучшую концепцию образовательного курса

Экономика 25.01.2022 10:24 Новости компаний
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25.01.2022 10:24 Новости компаний


В Международный день образования и в преддверии Дня российского студенчества стартует приём заявок на конкурс «Давай научим!», организованный СберОбразованием совместно с ведущими российскими вузами России: МГПУ, МФТИ, НИТУ МИСиС, НИУ ВШЭ, Университетом ИТМО и УрФУ.
До 20 февраля 2022 года студенты российских высших учебных заведений могут предложить оригинальные концепции образовательных курсов по тематике навыков XXI века (цифровые компетенции, финансовая грамотность и гибкие навыки) и ESG (экология, социальная ответственность, корпоративное управление). Участвовать могут студенты бакалавриата, магистратуры, а также аспиранты по любой специальности в возрасте от 18 до 25 лет.
В марте жюри, состоящее из представителей вузов, топ-менеджеров Сбера и экспертов в образовании, выберет победителей первого этапа. Они получат смарт-дисплеи SberPortal, а авторы лучших концепций — возможность разработать полноценный обучающий курс вместе с профессиональными методистами.
В сентябре 2022 года авторы лучших курсов получат профессиональную помощь в оформлении и запуске своих проектов, а также смогут разместить курс на образовательном маркетплейсе от СберОбразования и делиться своими знаниями.
"В первую очередь хочу поздравить студентов с Татьяниным днём — Днём российского студенчества. Это праздник молодых талантливых людей, которые вступают на профессиональный путь. Сбер поддерживает активных студентов, которые уже сейчас готовы делиться накопленными знаниями. Наш конкурс даёт возможность учащимся российских вузов проявить свои навыки и творческие способности. Темы, представленные в конкурсе — навыки XXI века и ESG, — сегодня исключительно актуальны для бизнеса и общества и занимают особое место в глобальной повестке. Уверена, что участники конкурса смогут предложить оригинальные идеи и при поддержке экспертов создать востребованные образовательные продукты. Поздравляю всех студентов с наступающим праздником и желаю удачи в конкурсе"!- отметила Ольга Голодец, заместитель Председателя Правления Сбербанка.
Чтобы принять участие в конкурсе «Давай научим!», необходимо до 20 февраля 2022 года:
— выбрать одну из тем конкурса (цифровые компетенции, гибкие навыки, социальная ответственность, экология, корпоративное управление);
— придумать и оформить концепцию образовательно курса в формате презентации;
— заполнить и отправить заявку на сайте конкурса.
Все подробности об участии и пример оформления заявки можно найти на сайте https://nauchim.sbereducation.ru/.

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