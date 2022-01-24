Происшествия

Дырявый трубопровод уже неделю заливает дорогу в Волгограде

Происшествия 24.01.2022 14:01
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24.01.2022 14:01




Порыв трубопровода обернулся постоянными пробками  на улице  в Ворошиловском районе Волгограда. На дороге образовалась наледь, из-за которой ни разъехаться большегрузным машинам, ни проехать легковому транспорту.
Как сообщили ИА «Высота 102» жители района, коммунальная авария на улице Автотранспортная произошла еще 18 января, но никто не спешит чинить трубопровод. «В тот же день мы направили заявку о порыве в концессии. 19 января нам сообщили, что авария устранена, но вода как текла, так и продолжает течь», - пояснили они. Жители повторно обратились с проблемой к коммунальщикам, но в ответ им посоветовали  ждать. «Чего ждать, когда по дороге вообще невозможно проехать?», - возмущаются люди. 
В ООО «Концессии водоснабжения» корреспонденту ИА "Высота 102" пообещали, что устранением аварии бригады займутся уже в ближайшее время.  "Приоритет в  выполнении работ определяется количеством потребителей, попадающих под возможное отключение», - пояснили в компании. Также в организации отметили, что по данному адресу подача ресурса не приостанавливалась, поэтому вода и заливает улицу. 




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