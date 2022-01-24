В Волжском в «скорую» врезалась иномарка





Два человека пострадали в аварии с автомобилем скорой помощи в Волжском. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, накануне вечером 26-летний водитель «Opel Vectra» на улице Паромной врезался в автомобиль экстренной помощи, который ехал навстречу. По предварительной информации, ДТП произошло из-за того, что водитель легковушки не справился с управлением.

После ДТП бригада скорой помощи осмотрела водителя на месте происшествия, а его 20-летнюю пассажирку врачи забрали в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области