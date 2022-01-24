ВТБ запустил ипотеку на готовые частные дома под 5,75%

Экономика 24.01.2022 09:13 Новости компаний
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24.01.2022 09:13 Новости компаний
ВТБ распространил условия ипотеки с господдержкой на покупку готовых частных домов с земельным участком. Минимальная ставка для клиентов банка составляет 5,75% годовых на весь срок кредита.
Ипотека с господдержкой стала одним из драйверов роста рынка в 2021 году. ВТБ провел по ней каждую третью сделку, оформив 63 тыс. кредитов почти на 200 млрд рублей. Теперь помимо покупки квартиры в новостройке заемщики могут взять по ней кредит на готовый дом с земельным участком при приобретении объекта по договору купли-продажи у застройщика-юридического лица (за исключением инвестиционного фонда, в том числе его управляющей компании). Ставка составляет от 5,75%.
Максимальная сумма кредита в рамках госпрограммы, действующей с 2020 года, составляет 3 млн рублей. Первоначальный взнос – не менее 15% от стоимости жилья. Кредитные средства доступны на срок до 30 лет. Клиентам ВТБ подтверждать доход необязательно – достаточно предоставить скан-копии паспорта и СНИЛС при подаче заявки на сайте банка.
«В прошлом году спрос наших клиентов на загородную недвижимость вырос почти на 50%: мы провели по ней 7 тысяч ипотечных сделок более чем на 30 млрд рублей. Интерес к покупке дома вырос на фоне пандемии, ведь приобретение более просторного и качественного жилья – это новый тренд рынка. Распространение условий госпрограммы на сегмент частного строительства позволит нашим клиентам решить свой жилищный вопрос с минимальными расходами на кредит, что особенно важно в условиях двузначных ставок по ипотеке на рынке. Несмотря на повышение ключевой ставки, мы сохраняем условия по ипотеке с господдержкой неизменными, считая это своей важнейшей социальной задачей», – отмечает руководитель службы развития и поддержки управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Наталья Никульникова.
Представитель банка отметила, что также для клиентов ВТБ доступно оформление кредитов на готовые дома в рамках "семейной ипотеки" по ставке от 4,7% (для ДФО от 4,3%) и Дальневосточной ипотеки под фиксированные 0,1%.
ВТБ – один из лидеров ипотечного рынка России. По итогам 2021 года банк выдал рекордный объем ипотеки: клиенты оформили более 340 тысяч кредитов на 1,2 трлн рублей. Прирост к 2020 году составил 28%.
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