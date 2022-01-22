Расследования 22.01.2022 10:34
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22.01.2022 10:34
Полицейские задержали двух женщин по подозрению в краже 470 тысяч рублей у 34-летнего жителя Волгограда. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, мужчина познакомился с дамами в ночном клубе, а потом пригласил их в свою квартиру в Центральном районе, чтобы продолжить веселье. Компания всю ночь выпила, а утром, после ухода дам, мужчина обнаружил пропажу 470 тысяч рублей, которые хранились в шкафу. Полиции о своих новых знакомых потерпевший не смог сообщить конкретных данных, кроме имен.
Эксперты-криминалисты обнаружили следы отпечатков пальцев рук предполагаемых злоумышленниц, которые оказались ранее судимыми. Две женщины в возрасте 36 и 37 лет сознались в краже. Часть денег они успели потратить. Владельцу вернули только 200 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.
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