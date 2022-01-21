В Волгограде мужчину на переходе сбили две машины

Происшествия 21.01.2022 18:13
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21.01.2022 18:13
В Волгограде выясняют обстоятельства ДТП, которое случилось в Тракторозаводском районе сегодня в половине четвертого дня. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, «семерка» на улице Шурухина сбила мужчину, который двигался по нерегулируемому пешеходному переходу. От удара его отбросило на автомобиль «Лифан», ехавший во встречном направлении. Пешехода с тяжелыми травмами госпитализировали. На месте работает следственно-оперативная группа.Фото ГУ МВД по Волгоградской области.
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