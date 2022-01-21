ВТБ Лизинг возобновил работу по программе льготного лизинга дорожно-строительной техники

Экономика 21.01.2022 17:11 Новости компаний
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21.01.2022 17:11 Новости компаний
ВТБ Лизинг вновь начал заключать сделки по государственной программе субсидирования дорожно-строительной техники Министерства промышленности и торговли РФ. Компания присоединилась к проекту в феврале 2021 года и теперь возобновила работу по новым лимитам.
Субсидия позволяет юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям обновлять и пополнять парк спецтехники со скидкой до 15%. Программа распространяется на новую грузовую технику и самоходные машины, которые произведены не ранее 2019 года и соответствуют требованиям Минпромторга.
Лизинговая компания предоставляет покупателям техники скидку до 15% от ее цены (с учетом НДС), если машина передается на территории Дальневосточного или Сибирского федеральных округов, республик Карелия или Коми, Архангельской, Калининградской или Мурманской области, а также Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов. В остальных случаях размер скидки ограничен 10%. Скидка учитывается при внесении авансового платежа, в дальнейшем эти затраты компенсируются лизинговым компаниям за счет средств федерального бюджета. Срок лизинга по программе - от 12 до 60 месяцев.
В 2021 году ВТБ Лизинг реализовал более 200 единиц спецтехники в рамках специализированной программы льготного лизинга Минпромторга России. Общая сумма субсидии, которую компания транслировала своим клиентам, составила 139 млн рублей. С государственной поддержкой клиенты компании чаще всего брали самосвалы и автобетоносмесители, популярностью также пользовались прицепы и полуприцепы, погрузчики и автокраны.
«Государственные программы поддержки лизинга являются эффективными стимулами для обновления парков российских компаний. Спецтехника пользуется стабильным спросом у наших клиентов, многие из которых участвуют в реализации национальных инфраструктурных проектов, занимаются строительством дорог и зданий, работают в сфере добычи и переработки природных ресурсов. Многие из них ждали возобновления действия субсидии Минпромторга и теперь смогут получить необходимую технику на выгодных условиях, перенаправив средства на другие задачи по развитию бизнеса», - прокомментировал начальник управления развития бизнеса автолизинга ВТБ Лизинг Вячеслав Михайлов.
Подать заявку на получение дорожно-строительной техники в лизинг на льготных условиях юридические лица и индивидуальные предприниматели могут в режиме онлайн на сайте ВТБ Лизинг www.vtb-leasing.ru или по телефону единого контакт-центра компании 8 800 551 19 18.
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