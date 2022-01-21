Экономика

ВТБ Лизинг возобновил работу по программе льготного лизинга дорожно-строительной техники

Экономика 21.01.2022 17:11 Новости компаний
0
21.01.2022 17:11 Новости компаний


ВТБ Лизинг вновь начал заключать сделки по государственной программе субсидирования дорожно-строительной техники Министерства промышленности и торговли РФ. Компания присоединилась к проекту в феврале 2021 года и теперь возобновила работу по новым лимитам.
Субсидия позволяет юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям обновлять и пополнять парк спецтехники со скидкой до 15%. Программа распространяется на новую грузовую технику и самоходные машины, которые произведены не ранее 2019 года и соответствуют требованиям Минпромторга.
Лизинговая компания предоставляет покупателям техники скидку до 15% от ее цены (с учетом НДС), если машина передается на территории Дальневосточного или Сибирского федеральных округов, республик Карелия или Коми, Архангельской, Калининградской или Мурманской области, а также Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов. В остальных случаях размер скидки ограничен 10%. Скидка учитывается при внесении авансового платежа, в дальнейшем эти затраты компенсируются лизинговым компаниям за счет средств федерального бюджета. Срок лизинга по программе - от 12 до 60 месяцев.
В 2021 году ВТБ Лизинг реализовал более 200 единиц спецтехники в рамках специализированной программы льготного лизинга Минпромторга России. Общая сумма субсидии, которую компания транслировала своим клиентам, составила 139 млн рублей. С государственной поддержкой клиенты компании чаще всего брали самосвалы и автобетоносмесители, популярностью также пользовались прицепы и полуприцепы, погрузчики и автокраны.
«Государственные программы поддержки лизинга являются эффективными стимулами для обновления парков российских компаний. Спецтехника пользуется стабильным спросом у наших клиентов, многие из которых участвуют в реализации национальных инфраструктурных проектов, занимаются строительством дорог и зданий, работают в сфере добычи и переработки природных ресурсов. Многие из них ждали возобновления действия субсидии Минпромторга и теперь смогут получить необходимую технику на выгодных условиях, перенаправив средства на другие задачи по развитию бизнеса», - прокомментировал начальник управления развития бизнеса автолизинга ВТБ Лизинг Вячеслав Михайлов.
Подать заявку на получение дорожно-строительной техники в лизинг на льготных условиях юридические лица и индивидуальные предприниматели могут в режиме онлайн на сайте ВТБ Лизинг www.vtb-leasing.ru или по телефону единого контакт-центра компании 8 800 551 19 18.

 



Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Квартиры в сданном доме! ЖК "Кача" построен полностью из кирпича.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 (927) 510-59-46
Экономика
21.01.2022 11:33
Экономика 21.01.2022 11:33
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.01.2022 11:31
Экономика 21.01.2022 11:31
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.01.2022 10:47
Экономика 21.01.2022 10:47
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.01.2022 20:01
Экономика 20.01.2022 20:01
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.01.2022 19:02
Экономика 20.01.2022 19:02
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.01.2022 19:02
Экономика 20.01.2022 19:02
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.01.2022 18:16
Экономика 20.01.2022 18:16
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.01.2022 15:15
Экономика 20.01.2022 15:15
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.01.2022 13:27
Экономика 20.01.2022 13:27
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.01.2022 13:10
Экономика 20.01.2022 13:10
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.01.2022 10:06
Экономика 20.01.2022 10:06
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.01.2022 15:00
Экономика 19.01.2022 15:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.01.2022 13:52
Экономика 19.01.2022 13:52
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.01.2022 12:09
Экономика 19.01.2022 12:09
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.01.2022 11:56
Экономика 19.01.2022 11:56
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

19:54
«Любви вьюга не помеха»: волгоградцев растрогала до слёз вальсирующая под снегом параСмотреть фотографииCмотреть видео
18:13
В Волгограде мужчину на переходе сбили две машиныСмотреть фотографии
17:58
Пропавшую в Волгоградской области школьницу безуспешно ищут девятый деньСмотреть фотографии
17:49
Под Волгоградом формируют гуманитарный склад на случай ЧС на юге РоссииСмотреть фотографии
17:16
«Дома не ждите»: Волгоград в очередной раз парализован 10-балльными пробкамиСмотреть фотографии
16:44
Детские койки разворачивают в волгоградской больнице из-за «омикрона»Смотреть фотографии
16:19
«Ситиматик-Волгоград» предлагает подавать документы по начислениям за ТКО дистанционно в связи с ситуацией по коронавирусуСмотреть фотографии
16:16
В Волгограде сокращаемой маршрутке ищут конечную остановкуСмотреть фотографии
15:41
Новый порядок похорон довел чиновников Волгограда до могилыСмотреть фотографии
15:27
Цветы с инопланетными названиями покажут под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:52
Новую схему оплаты проезда обкатают в троллейбусах ВолгоградаСмотреть фотографии
14:23
В Волгограде массово болеют водители общественного транспортаСмотреть фотографии
14:04
Дар-гора в Волгограде встала в пробках из-за ДТП с «Газелью»Смотреть фотографии
13:37
Волгоградский губернатор выразил соболезнования семье Анны ЧупахинойСмотреть фотографии
13:28
В обанкротившейся УК в Волжском пропали оплаченные жителями около 40 миллионовСмотреть фотографии
13:20
В Волгоградской области угрожающе растет число заболевших COVID-19Смотреть фотографии
13:06
Семь школ в Волгоградской области перешли на дистанционкуСмотреть фотографии
12:42
«Мы не хотим работать под черным флагом»: чиновники Волжского отправляют маршрутки в нелегальные рейсыСмотреть фотографии
12:41
Подрядчику фонда капремонта грозит уголовное дело за потоп в квартирах волгоградцевСмотреть фотографии
12:33
Умерла председатель облкомзакупки Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:30
Волгоградский «Ротор» улетает в ТурциюСмотреть фотографии
12:07
Трассы в Волгоградской области заметет к выходнымСмотреть фотографии
11:28
В Волгоградской области ревнивец поджег сожительницуСмотреть фотографии
10:50
Коммунальщики превратили улицы Волгограда в горнолыжный курортСмотреть фотографии
09:37
Заключенный из колонии продавал волгоградцам несуществующие товарыСмотреть фотографии
09:11
В Волгоградской области подготовились к вакцинации подростков от коронавирусаСмотреть фотографии
08:51
«Горьковка» приглашает волгоградцев на встречу со свидетелями Сталинградской битвыСмотреть фотографии
08:37
Закрытие детсадов из-за «омикрона» допустили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:46
У волгоградских железнодорожников измерили уровень коллективного иммунитетаСмотреть фотографии
07:24
Волгоградские врачи рассказали, по кому в первую очередь ударит «омикрон»Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 