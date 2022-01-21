Клиенты СберПремьер могут назначать встречу с личным менеджером в СберБанк Онлайн

Экономика 21.01.2022 11:31 Новости компаний
0
21.01.2022 11:31 Новости компаний
Сеть премиального обслуживания СберПремьер запустила новый сервис: теперь клиенты могут самостоятельно запланировать встречу с личным менеджером прямо в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Сделать это просто: в профиле нужно нажать на карточку менеджера, затем — на кнопку «Назначить встречу», выбрать удобную дату, время и тему беседы. Сервис позволяет клиентам управлять встречами: переносить, отменять, планировать сразу несколько, а ещё он синхронизируется с календарем в смартфоне.
"Мы стараемся соответствовать ритму жизни наших клиентов и понимаем, что время сегодня — главный ресурс. Новый сервис как раз разработан с этим учётом: клиент теперь сам планирует визит за несколько секунд без звонка в банк, а сведения о встрече у него всегда под рукой", - комментирует Василий Непша, руководитель СберПремьер.
СберПремьер — самая широкая сеть премиального обслуживания в России, присутствующая в 227 городах с 630 офисами, обслуживающая более 2,2 млн. клиентов. СберПремьер предлагает услуги персонального менеджера, обслуживание без очереди в удобное время и круглосуточную выделенную линию поддержки. Для владельцев пакета услуг действуют особые привилегии: премиальные карты, доступ в бизнес-залы аэропортов, повышенные ставки по вкладам, а также страховые и медицинские решения для всей семьи. Клиенты СберПремьер имеют доступ к широкой линейке инвестиционных продуктов.
Реклама
ВТБ: спрос на обезличенные металлические счета вырос на треть21.01.2022 11:33
Экономика 21.01.2022 11:33
Кредитный портфель малого и среднего бизнеса банка «Открытие» вырос за 2021 год на 40%21.01.2022 10:47
Экономика 21.01.2022 10:47
В Волгограде Альфа-Банк открыл первый офис в формате уютного кафе20.01.2022 20:01
Экономика 20.01.2022 20:01
Безналичная оплата в общественном транспорте востребована у жителей Волгоградской области20.01.2022 19:02
Экономика 20.01.2022 19:02
Клиенты ВТБ совершают 70% переводов через СБП20.01.2022 19:02
Экономика 20.01.2022 19:02
Банк «Открытие»: 13% жителей ЮФО никогда не брали кредиты20.01.2022 18:16
Экономика 20.01.2022 18:16
Банк Уралсиб подвел результаты работы по направлению малого бизнеса в 2021 году20.01.2022 15:15
Экономика 20.01.2022 15:15
Больше 35% дебетовых СберКарт выпускается без пластика20.01.2022 13:27
Экономика 20.01.2022 13:27
ВТБ Лизинг в 2021 году нарастил автомобильные продажи на четверть20.01.2022 13:10
Экономика 20.01.2022 13:10
Группа ВТБ: в 2022 году темп роста цен на недвижимость снизится минимум втрое20.01.2022 10:06
Экономика 20.01.2022 10:06
Сумма кредитных соглашений ВТБ по программе ФОТ 3.0 достигла 20 млрд рублей19.01.2022 15:00
Экономика 19.01.2022 15:00
Банк «Открытие» и Visa разыграют три круиза в Арктику19.01.2022 13:52
Экономика 19.01.2022 13:52
Победители акселератора для школьников SberZ получат дополнительные баллы к ЕГЭ19.01.2022 12:09
Экономика 19.01.2022 12:09
Голосовой ассистент поможет клиентам ВТБ перевести деньги через СБП19.01.2022 11:56
Экономика 19.01.2022 11:56
Банк «Открытие»: стартовала регистрация на Югорский лыжный марафон19.01.2022 10:20
Экономика 19.01.2022 10:20
Реклама