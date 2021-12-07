Новые волгоградские кладбища утонули в грязи из-за отсутствия дорог

Общество 07.12.2021 18:23
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07.12.2021 18:23
Волгоградцы возмущены грязным месивом вместо дорог на новом Ворошиловском кладбище. «Ни проехать, ни пройти. Хуже, чем в деревне», - негодуют горожане.
Жители города рассказали, что более-менее без проблем передвигаться на кладбище в Ворошиловском районе можно только летом либо поздней весной и то, при условии, что нет дождей. «Но даже в хорошую погоду приходится кое-как объезжать здоровенные ямы, чтобы не повредить машину», - пояснили они. В остальное время года песчаную дорогу размывает осадками и она превращается в непроходимую грязь. Тогда посетителям кладбища приходится вооружаться резиновыми сапогами и непромокаемой одеждой, чтобы преодолеть путь до места захоронения. «По такой дороге невозможно ходить не то, что людям, машины постоянно застревают в лужах!», - возмущаются горожане.
Волгоградцы жалуются на похожие проблемы и на Тракторозаводском районе. «Могилы здесь растут, как грибы после дождя. А никакой инфраструктуры, в первую очередь, дорог не появляется. Никто и не мечтает об асфальтовых дорогах, но обсыпать щебенкой их хотя бы можно?», - вопрошают горожане.
По словам посетителей кладбища, ни администрация города, ни организация «Память», которая отвечает за содержание кладбищ, ничего не делают в плане обустройства дорог.
«Мы обращались по этому поводу в администрацию города, нам ответили, что это не их зона ответственности и отправили в ритуальную организацию. А оттуда нас послали в администрацию. Как мы поняли, дороги на кладбищах никто делать не собирается», - констатируют волгоградцы.
Для прояснения ситуации редакция ИА «Высота 102» направила запрос в пресс-службу администрации Волгограда.
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