Волгоградских судей обязали пересмотреть дело о кладбищенских войнах





Четвёртый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре направил на пересмотр в Волгоградский областной суд дело по иску прокурора Волгограда к мэрии и ЗАО «Ритуальное предприятие «Память» об обеспечении беспрепятственного доступа на кладбища лицам и организациям, оказывающим ритуальные услуги. Как сообщили ИА «Высота 102» в волгоградском УФАС, которое также участвует в деле и поддерживает позицию прокуратуры, суд согласился с доводами надзорного и антимонопольного органов. В частности, в опубликованном определении содержатся выводы о нарушении «Памятью» федерального законодательства.

«Существующий порядок организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения в Волгограде исключает возможность оказания услуг по погребению иными лицами, нежели специализированной службой, что свидетельствует об ограничении конкуренции в указанной сфере и, как следствие, противоречит требованиям статьи 15 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а также необоснованно препятствует заинтересованным гражданам иметь право свободно выбирать лиц и организации, оказывающие ритуальные услуги, в том числе с учетом доступности для них цены услуги, а соответствующие лица и организации, оказывающие ритуальные услуги, лишены права заниматься законной предпринимательской деятельностью и свободно конкурировать на рынке ритуальных услуг», - говорится в определении.

«Фактически передача общественных кладбищ в ведение специализированной службы и организации, занимающейся содержанием муниципального кладбища Волгограда (с 2019 года и по настоящее время оба статуса совмещает ЗАО «РП «Память»), а также наделение её организационно-распорядительными полномочиями по предоставлению земельного участка под захоронение, ведению учётно-регистрационной работы, регулированию въезда (допуска) на территорию общественных кладбищ не предусмотрена Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» и прямо противоречит части 3 статьи 15 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», - цитата из документа.

Недавно тем же Четвёртым кассационным судом общей юрисдикции уже было отменено и направлено на новое рассмотрение дело по иску гражданина о признании недействующими в части норм Правил организации похорон и содержания муниципальных кладбищ в Волгограде, утверждённых решением Волгоградской городской думы.

Ранее в 2018 году Арбитражный суд Поволжского округа (г. Казань) отправил на новое рассмотрение дело о признании недействительными дополнительных соглашений, заключённых в марте 2017 года между департаментом городского хозяйства администрации Волгограда и ЗАО «Ритуальное предприятие «Память», о продлении ещё на 10 лет срока действия договора на обслуживание кладбищ и колумбариев, их текущее содержание и капитальный ремонт и договора на осуществление погребения.

Руководитель волгоградского УФАС Роман Лучников обратил внимание на то, что в волгоградских судах добиться справедливости и законности в делах против «Памяти» и её «друзей» из различных государственных и муниципальных органов практически невозможно. «В отличие же от волгоградских судов суды, расположенные за пределами нашего региона, сразу приходят практически к одним и тем же очевидным выводам о том, что в сфере организации похоронного дела и оказания ритуальных услуг в Волгограде творится беззаконие, нарушаются права граждан и предпринимателей, и что этому должен быть положен конец», - заявил он.