Банк Уралсиб подвел результаты работы по направлению малого бизнеса в 2021 году

Экономика 20.01.2022 15:15 Новости компаний
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20.01.2022 15:15 Новости компаний
По итогам года количество активных клиентов малого бизнеса превысило 123 тыс. клиентов, увеличившись с начала года на 11,8%. Кредитный портфель кредитов малому бизнесу вырос до 12,2 млрд рублей, гарантийный портфель составил более 29 млрд рублей, общий объем пассивов – более 74 млрд руб.
Принята и активно реализуется программа по цифровизации продуктов и процессов по малому бизнесу. Сегодня доля клиентов, обслуживающихся удаленно, составляет свыше 62%, доля счетов, открываемых удаленно – более 15%, проникновение нового мобильного приложения – 36%, доля обращений в чатах – свыше 22%.
В 2021 году были открыты первые Бизнес-центры по малому бизнесу в новом формате в крупных городах, запущен ряд новых транзакционных продуктов, в том числе – цифровые и премиальные бизнес-карты, оптимизирован процесс открытия расчетных счетов (теперь открытие расчетного счета в банке занимает около 15 минут), проведена трансформация процессов обслуживания и продаж в Контакт-центре для бизнеса.
«Мы высоко оцениваем результаты работы в сегменте малого бизнеса в 2021 году, – отметил заместитель председателя Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Евгений Абузов. – Задачами на 2022 год являются дальнейшее развитие клиентской базы и повышение доли банка на рынке в сегменте малого бизнеса, развитие омниканального подхода в привлечении и обслуживании клиентов. Мы нацелены на предоставление нашим клиентам востребованных, цифровых продуктов и процессов, повышение качества обслуживания».
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