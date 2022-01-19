Расследования

Подсудимый экс-чиновник администрации Волгоградской области заболел перед вынесением приговора

Расследования 19.01.2022 20:13
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19.01.2022 20:13


Бывший председатель облкомприроды Виталий Сазонов не пришел на судебное заседание в Краснооктябрьский районный суд в Волгограде, где слушается дело по обвинению экс-чиновника в превышении должностных полномочий. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы районного суда, заседание по делу Виталия Сазонова должно было состояться 17 января, однако его отложили в связи с неявкой подсудимого и слушание перенесли на 25 января. В пресс-службе объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области информагентству пояснили, что Сазонов не явился на суд из-за болезни. 
Между тем, приговор бывшему председателю облкомприроды могут вынести уже в самое ближайшее время – дело слушается в районном суде уже с октября прошлого года. 
Напомним, Виталий Сазонов является одним из фигурантов громких дел, возбужденных по фактам хищения средств нацпроекта «Экология», направленных на ликвидацию свалок в Среднеахтубинском районе. ГКУ «Дирекция водохозяйственного строительства» заключило контракт с компанией «Гринлайт», которая должна была вывезти отходы с 18 несанкционированных свалок из Среднеахтубинского района на участок карьера в х.Заяр. После этого на территориях бывших свалок площадью 62 га должны были начаться работы по рекультивации земель. За это подрядчик получил 269 млн рублей, однако работы не выполнил, а создал лишь видимость их проведения. Часть отходов была закопана на этих же несанкционированных свалках.
Несмотря на явные нарушения в исполнении контракта, Виталий Сазонов поручил директору ГКУ ВО «Дирекция водохозяйственного строительства» Михаилу Ситникову подписать акты выполненных работ. Сумма оплаченных, но фактически не проведенных работ превысила 121 млн рублей, считает следствие.
Два участника этой аферы уже осуждены. Так, директор ГКУ «ДВС» Михаил Ситников осужден на 1,5 года лишения свободы, Александр Фирсов, директор ООО «Гринлайт», получил 3,5 года лишения свободы. Кроме того, с осужденного взыскано более 102 миллионов рублей ущерба в пользу комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. Судебный процесс в отношении Михаила Калонкина, которого следствие считает организатором хищения средств нацпроекта, еще продолжается. Между тем, в регионе выявлены и другие факты хищения федеральных средств при ликвидации свалок в других районах Волгоградской области, а также при расчистке ериков. 

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