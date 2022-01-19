Телеком 19.01.2022 12:43 Новости компаний
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19.01.2022 12:43 Новости компаний
«Ростелеком» провел модернизацию оборудования связи в бизнес-центре «Ворошиловский» и подключил облачный сервис «Виртуальная АТС» с многоканальным городским номером.
«Виртуальная АТС»— облачное решение «Ростелекома», которое не требует дополнительных вложений на установку, обслуживание оборудования и позволяет компаниям любого масштаба экономно организовать бизнес-коммуникации. «Виртуальная АТС» легко интегрируется с любыми CRM-системами и может быть дополнена широким набором полезных опций, таких как «Виртуальный контактный центр», «Автоинформатор», «Аналитика» и других.
«Организации среднего и малого бизнеса при подключении услуги “Виртуальная АТС” часто выбирают такую опцию как “Обратный звонок”. На сайте компании устанавливается виджет для заказа обратного звонка. При этом можно настроить его дизайн, место отображения, график работы. В Личном кабинете будет собираться подробная статистика: количество и время звонков, название страницы сайта, с которой пришел вызов. Эта опция позволяет оперативно отвечать на запросы клиентов и использовать данные статистики для бизнес-анализа», – рассказал Александр Киктев, начальник отдела продаж и обслуживания среднего и малого бизнеса Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».
Облачная телефония обеспечивает связь через интернет, имеет функции переадресации, распределения или записи звонков. Прием сигнала может быть организован на SIP-телефоне, смартфоне или компьютере. При смене места расположения офиса номер остается за абонентом.
«Для бизнес-структур мы предлагаем экосистему цифровых сервисов “Ростелекома”. Они эффективно и при минимальных затратах решают бизнес-задачи, обеспечивают устойчивую и защищенную передачу данных. Благодаря эффективности и экономической целесообразности предлагаемых решений, их выбирают многие предприятия и организации Волгоградской области», — отметил Федор Абрамов, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».
Для тестирования функционала сервиса «Ростелеком» предоставляет бесплатный период 14 дней. В это время можно использовать 50 исходящих минут на любые телефоны России, а также принимать безлимитные входящие звонки.
С подробной информацией о предложениях «Ростелекома» для бизнеса можно ознакомиться на сайте или по телефону 8 800 2003000.
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