«Ростелеком» подвел итоги первого этапа проекта «Цифровая образовательная среда»

Телеком 19.01.2022 11:14
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19.01.2022 11:14
«Ростелеком» организовал беспроводной широкополосный доступ в интернет (Wi-Fi) и системы видеонаблюдения в 2 134 общеобразовательных учреждениях 16 регионов России. Соответствующую цифровую инфраструктуру в школах компания строит в рамках создания единой цифровой образовательной среды и национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Всего до конца 2022 года внутришкольная ИКТ-инфраструктура появится в 8 330 общеобразовательных учреждениях.
«Цифровая образовательная среда» предполагает обеспечение в школах беспроводного интернета, оснащение помещений системами видеонаблюдения с функцией аналитики, предоставление ресурсов дата-центров. Все участники образовательных отношений получают доступ к платформе цифровой образовательной среды, контенту и сервисам. Таким образом учащиеся получат равные условия качественного образования вне зависимости от места их проживания.
В зависимости от конкретного учреждения цифровая инфраструктура в школах региона модернизируется или создается с нуля. Системы видеонаблюдения круглосуточно следят за входом в здания школ и анализируют представляющих угрозу для детей граждан, например, находящихся в розыске. Идентификация детей при этом не происходит. Запись видео с камер поступает на специальные серверы, устанавливаемые в зданиях учебных учреждений. Доступ к видеозаписям получает только заказчик. Срок хранения данных — один месяц.
«Оснащение школ современным оборудованием, позволяющим повысить безопасность учеников и использовать цифровые сервисы и контент в образовательной деятельности — важная задача для “Ростелекома”. Это дает возможность организовать доступ к электронным библиотекам, образовательным сайтам и сервисам для расширения и углубления знаний по разным предметам. При необходимости дети смогут виртуально присутствовать на уроках, подключаться к различным образовательным программам. Сегодня школьная ИКТ-инфраструктура, построенная полностью на отечественном оборудовании, готова к использованию в 2 134 школах регионов, где проводится эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды, до конца года она появится в свыше 8,3 тысячи школ страны», — сказал директор проектного офиса национальных программ «Ростелекома» Кирилл Шишкин.
Проект реализуется в образовательных учреждениях 16 субъектов РФ: Алтайском и Пермском краях, Астраханской, Калининградской, Калужской, Кемеровской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Омской, Сахалинской, Тульской, Тюменской и Челябинской областях, а также Ямало-Ненецком автономном округе. Скорость передачи данных составляет не менее 100 Мбит/с в городских школах и не менее 50 Мбит/с — в малых населенных пунктах. В дальнейшем проект планируется реализовать на территории всей страны.
Напомним, «Ростелеком» назначен единственным исполнителем работ по формированию устойчивой ИКТ-инфраструктуры в общеобразовательных организациях в соответствии с распоряжением правительства РФ №713-р от 22 марта 2021 года. Работы по государственному контракту продлятся до 31 декабря 2022 года.
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