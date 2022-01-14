Волгоградский адвокат осужден за подготовку к нарковечеринке





К 7 годам и 4 месяцам колонии строгого режима осужден в Волгограде адвокат Дмитрий Кузьмин за покушение на сбыт наркотиков, которые он планировал употребить с гостями на празднике по случаю своего дня рождения. Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, ранее Кузьмин был приговорен к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима, но гособвинение посчитало наказание слишком мягким и обжаловало его. Волгоградский областной суд, изучив материалы дела, выслушав участников процесса, изменил приговор, усилив назначенное Кузьмину наказание.

Следствием и судом установлено, что в августе 2020 года мужчина, планируя празднование своего дня рождения, решил приобрести наркотические средства, которые впоследствии собирался употребить с гостями мероприятия. Реализуя задуманное, в сентябре 2020 года, действуя совместно со своим знакомым, он приобрел у иного лица в целях дальнейшего сбыта наркотические средства: 23,838 грамма мефедрона, 0,0766 грамма ЛСД, 4,031 грамма смеси, содержащую МДМА, а также 30,87 грамма растения, содержащее наркотическое средство – псилоцибин и (или) псилоцин. Довести свой преступный умысел до конца Кузьмин не смог, поскольку в этот же день был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Наркотические средства были изъяты.

Приговор вступил в законную силу.



