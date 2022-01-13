Приходите на каток Сбера и получите возможность выиграть призы





В Волгограде при поддержке Сбербанка работает ледовый каток под открытым небом в Центральном парке культуры и отдыха. У посетителей катка есть возможность принять участие в конкурсе от Сбера и выиграть призы.

Провести время увлекательно на катке поможет чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова, которая является Амбассадором Сбера. К зимнему сезону совместно с ней Сбер подготовил видео-уроки, которые помогут изучить простые и красивые движения на льду. Смотрите видео на promo.sber.ru/2022, участвуйте в конкурсе и получайте возможность выиграть свитшот с автографом Анны Щербаковой.

Что для этого нужно?

1. Приходите на каток Сбера в Центральном парке культуры и отдыха, учите простые движения из уроков с Анной Щербаковой и снимайте видео;





2. Выкладывайте видео в соцсети, отмечайте геолокацию, страницу

Сбера и хэштег #КатокСоСбером.





Ледовая площадка в Волгограде, площадью порядка 800 квадратных метров, создана на основе декоративного пруда. Территория катка благоустроена: установлены красочные ограждения, пункт проката коньков и фотозона с новогодней тематикой.

Подробности об условиях конкурса и сроках проведения читайте на странице проекта



