Приходите на каток Сбера и получите возможность выиграть призы

Экономика 13.01.2022 09:36 Новости компаний
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13.01.2022 09:36 Новости компаний
В Волгограде при поддержке Сбербанка работает ледовый каток под открытым небом в Центральном парке культуры и отдыха. У посетителей катка есть возможность принять участие в конкурсе от Сбера и выиграть призы.
Провести время увлекательно на катке поможет чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова, которая является Амбассадором Сбера. К зимнему сезону совместно с ней Сбер подготовил видео-уроки, которые помогут изучить простые и красивые движения на льду. Смотрите видео на promo.sber.ru/2022, участвуйте в конкурсе и получайте возможность выиграть свитшот с автографом Анны Щербаковой.
Что для этого нужно?
1. Приходите на каток Сбера в Центральном парке культуры и отдыха, учите простые движения из уроков с Анной Щербаковой и снимайте видео;
2. Выкладывайте видео в соцсети, отмечайте геолокацию, страницу
Сбера и хэштег #КатокСоСбером.
Ледовая площадка в Волгограде, площадью порядка 800 квадратных метров, создана на основе декоративного пруда. Территория катка благоустроена: установлены красочные ограждения, пункт проката коньков и фотозона с новогодней тематикой.
Подробности об условиях конкурса и сроках проведения читайте на странице проекта.
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