ВТБ повышает доходность по текущим счетам для пенсионеров

Экономика 12.01.2022 15:32 Новости компаний
0
12.01.2022 15:32 Новости компаний
ВТБ усиливает поддержку старшего поколения, повышая ставку по текущему счету для тех, кто получает пенсию на карту банка. Теперь максимальная процентная ставка составит 8% годовых. При переводе пенсионных выплат на счет ВТБ до конца апреля клиент дополнительно получит 2000 рублей.
Дополнительные 4% к базовой ставке по текущему счету будет ежемесячно начисляться всем, кто получает пенсию на карту ВТБ и тратит по ней не менее 3 тыс. рублей в месяц. Повышенная процентная ставка распространяются на остаток по счету до 100 тыс. рублей.
Клиентам, которые до 30 апреля получат первую пенсию на карту банка, ВТБ дополнительно начислит на счет «приветственные» 2000 рублей. Кроме того, банк автоматически подключает им бесплатную страховку счетов и карт на случай мошеннических списаний.
«ВТБ еще в прошлом году запустил масштабные меры поддержки категорий населения, требующих особого внимания, в том числе пенсионеров. В 2022 году и государство, и ВТБ как социально ответственный банк продолжают помогать им: всего за два года объем их поддержки со стороны банка превысит 2,5 млрд рублей. При этом мы предлагаем тем, кто переводит пенсию на карту ВТБ, не просто разовую финансовую помощь от банка, но и повышенный процент по текущему счету, сопоставимый с доходностью по депозитам: это позволит пенсионерам постоянно приумножать свои средства», - отмечает Инна Земан, начальник управления «Старшее поколение» ВТБ.
Помимо представителей старшего поколения, ВТБ в 2021 году предложил дополнительные преимущества получателям регулярных детских выплат, разовых «школьных» выплат к новому учебному году и пособий по инвалидности.
Реклама
Банк «Открытие»: годовая инфляция в США обновила максимумы почти за 40 лет12.01.2022 18:48
Экономика 12.01.2022 18:48
ВТБ в Волгограде нарастил выдачу ипотеки на 20%12.01.2022 13:36
Экономика 12.01.2022 13:36
Банк «Открытие»: экспорт угля из Индонезии стимулировал рост его мировых цен12.01.2022 13:07
Экономика 12.01.2022 13:07
На волгоградских рынках ловят торгующих в обход кассы предпринимателей11.01.2022 16:55
Экономика 11.01.2022 16:55
СберИндекс: на новогодних каникулах россияне предпочли зарубежный отдых домашнему шоппингу11.01.2022 14:37
Экономика 11.01.2022 14:37
Объём сделок с недвижимостью «Метр квадратный» достиг 1 трлн рублей11.01.2022 10:35
Экономика 11.01.2022 10:35
ВТБ выдал первую ипотеку на приобретение квартиры с торгов11.01.2022 10:14
Экономика 11.01.2022 10:14
ВТБ Лизинг профинансировал приобретение оффшорного судна для группы «Севнор»10.01.2022 18:57
Экономика 10.01.2022 18:57
Банк «Открытие»: рынок ипотеки в 2022 году ждет существенное охлаждение10.01.2022 14:04
Экономика 10.01.2022 14:04
СберИндекс: Количество покупающих новогодние подарки онлайн россиян удвоилось за последние 2 года10.01.2022 14:02
Экономика 10.01.2022 14:02
Банк «Открытие»: средняя цена на нефть в 2022 году может быть выше, чем в прошлом10.01.2022 14:00
Экономика 10.01.2022 14:00
ВТБ сохранит ставки по ипотеке с господдержкой10.01.2022 10:03
Экономика 10.01.2022 10:03
Губернатор Волгоградской области оценил зарплаты селян06.01.2022 15:33
Экономика 06.01.2022 15:33
В Волгограде у общества с красивым названием забрали «коронавирусную» субсидию05.01.2022 14:02
Экономика 05.01.2022 14:02
Чтоб мы жили на одну зарплату: Росстат прибодрил данными о размере получки волгоградцев03.01.2022 18:47
Экономика 03.01.2022 18:47
Реклама