Двое мужчин погибли в огне в Волгоградской области





Пожар с двумя погибшими произошел в Ольховском районе Волгоградской области. Как сообщили в экстренных службах, в огне погибли двое мужчин 58 и 64 лет.

В ГУ МЧС России по региону уточнили, что сообщение о возгорании в кирпичном доме поступило из села Солодча. Внутри дома, расположенного на улице Горной, горели домашние вещи на площади 9 кв.м. Пожарным расчетам отдельного поста 52-й пожарной части удалось справиться с огнем за 16 минут. Причина возгорания устанавливается.



