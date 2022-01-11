Происшествия

Двое мужчин погибли в огне в Волгоградской области

Происшествия 11.01.2022 12:05
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11.01.2022 12:05


Пожар с двумя погибшими произошел в Ольховском районе Волгоградской области. Как сообщили в экстренных службах, в огне погибли двое мужчин 58 и 64 лет.
В ГУ МЧС России по региону уточнили, что сообщение о возгорании в кирпичном доме поступило из села Солодча. Внутри дома, расположенного на улице Горной, горели домашние вещи на площади 9 кв.м. Пожарным расчетам отдельного поста 52-й пожарной части удалось справиться с огнем за 16 минут. Причина возгорания устанавливается.

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