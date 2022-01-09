Происшествия 09.01.2022 09:54
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09.01.2022 09:54
Трое детей из Астраханской области пострадали по вине 16-летнего пьяного подростка без водительских прав, который ехал по трассе Волгоград – Астрахань в Ленинском районе. Машина под его управлением врезалась в Renault Duster, в результате чего в больницу доставили 12-летнюю девочку и мальчиков 7 и 9 лет - пассажиров иномарки, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.
По предварительным данным, авария произошла накануне в 21.30. Подросток в состоянии алкогольного опьянения взял у отца ВАЗ-2107 и отправился на нем в путь по трассе, превысил скорость и не справился с управлением. «Семерка» выехала на встречную полосу, где столкнулась с Renault Duster, за рулем которого находился 34-летний житель Астраханской области. Он не пострадал.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.
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