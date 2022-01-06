Происшествия

В центре Волгограда автобус протаранил светофор (ВИДЕО)

Происшествия 06.01.2022 18:28
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06.01.2022 18:28




В Волгограде автобус №6 врезался в светофор на пересечении улицы Комсомольской и проспекта Ленина. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, водитель транспортного средства не справился с управлением. К счастью, обошлось без пострадавших.

Фото, видео: ГУ МВД по Волгоградской области.

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