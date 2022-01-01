В Волгограде долги осужденного брокера-миллионера пустят с молотка

Расследования 01.01.2022 12:10
0
01.01.2022 12:10
На торги выставлен 350-миллионный долг Дмитрия Зацаринного, осужденного в Волгограде в 2020 году к 10 годам колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на аукционную документацию, начальная продажная цена имущества должника установлена в размере 175 миллионов рублей - 50% от суммы общей дебиторской задолженности. Она была установлена на основании заочного решения Центрального районного суда Волгограда еще в 2010 году. В это время Зацаринный находился в розыске.
Как ранее сообщало информагентство, его разыскивали с 2008 года и задержали в 2012-ом. Установлено, что Зацаринный с августа 2005 года по сентябрь 2007 года, выступая в качестве представителя брокерской фирмы, при этом фактически действуя как физическое лицо, предлагал жителям Волгограда и Волгоградской области передавать ему деньги в качестве займа под проценты. По его словам, денежные средства должны были использоваться для осуществления операций с ценными бумагами. Однако фактически какой-либо финансово-хозяйственной деятельности не осуществлялось, деньги тратились на личные нужды.
Всего таким способом Зацаринному удалось получить у 54 граждан более 694 миллионов рублей. Вину в содеянном он не признал.
Реклама
В Волгограде «волонтер» устроил шопинг с картой слепого пенсионера01.01.2022 16:09
Расследования 01.01.2022 16:09
В Волгоградской области брат убил брата ударом ножа в сердце01.01.2022 13:52
Расследования 01.01.2022 13:52
Пешехода на юге Волгограда насмерть задавила снегоуборочная машина31.12.2021 17:19
Расследования 31.12.2021 17:19
Рецидивист до смерти забил жену кочергой в хуторе Волгоградской области31.12.2021 16:49
Расследования 31.12.2021 16:49
Мошенник под видом полицейского изъял ящик икры у волгоградской бизнесвумен31.12.2021 11:37
Расследования 31.12.2021 11:37
В СНТ под Волгоградом после энергоколлапса взорвался печной котел30.12.2021 14:40
Расследования 30.12.2021 14:40
Волгоградец погорел на афере с фальшивыми сертификатами о вакцинации30.12.2021 11:46
Расследования 30.12.2021 11:46
Суд восстановил на работе отстраненную из-за отказа прививаться волгоградку29.12.2021 16:54
Расследования 29.12.2021 16:54
Население Волгоградской области вымирает из-за коронавируса29.12.2021 12:48
Расследования 29.12.2021 12:48
В Волгограде риэлтор сознался в совершенном 20 лет назад убийстве клиента29.12.2021 12:35
Расследования 29.12.2021 12:35
В Волгограде заключенному продлили срок за телефонное мошенничество29.12.2021 11:55
Расследования 29.12.2021 11:55
Волгоградский облсуд отправил в колонию строгого режима душителя девушки из Йошкар-Олы28.12.2021 19:34
Расследования 28.12.2021 19:34
В Волгограде УК подозревают в захвате дома28.12.2021 17:10
Расследования 28.12.2021 17:10
В Волгограде главбух идет под суд за хищение пожертвований для детского дома28.12.2021 12:38
Расследования 28.12.2021 12:38
В Волгоградской области двое мужчин и женщина насмерть отравились газом28.12.2021 10:45
Расследования 28.12.2021 10:45
Реклама