В Волгограде долги осужденного брокера-миллионера пустят с молотка





На торги выставлен 350-миллионный долг Дмитрия Зацаринного, осужденного в Волгограде в 2020 году к 10 годам колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на аукционную документацию, начальная продажная цена имущества должника установлена в размере 175 миллионов рублей - 50% от суммы общей дебиторской задолженности. Она была установлена на основании заочного решения Центрального районного суда Волгограда еще в 2010 году. В это время Зацаринный находился в розыске.

Как ранее сообщало информагентство, его разыскивали с 2008 года и задержали в 2012-ом. Установлено, что Зацаринный с августа 2005 года по сентябрь 2007 года, выступая в качестве представителя брокерской фирмы, при этом фактически действуя как физическое лицо, предлагал жителям Волгограда и Волгоградской области передавать ему деньги в качестве займа под проценты. По его словам, денежные средства должны были использоваться для осуществления операций с ценными бумагами. Однако фактически какой-либо финансово-хозяйственной деятельности не осуществлялось, деньги тратились на личные нужды.

Всего таким способом Зацаринному удалось получить у 54 граждан более 694 миллионов рублей. Вину в содеянном он не признал.



