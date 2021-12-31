Рецидивист до смерти забил жену кочергой в хуторе Волгоградской области





Михайловский районный суд Волгоградской области на два месяца арестовал жителя хутора Черёмухов, подозреваемого в убийстве собственной супруги во время бытовой ссоры. По данным следствия, 28 декабря мужчина несколько раз ударил жену по голове металлической кочергой, в результате чего она скончалась, сообщили в пресс-службе суда.

Подозреваемый ранее уже проявлял недюжинную агрессию по отношению к своей семье: в 90-е годы его отправили в колонию за избиение детей. Теперь рецидивист поднял руку на супругу в собственном доме.

О взятии хуторянина под стражу ходатайствовал следователь межрайонного СО СУ СК России по Волгоградской области, прокурор заявленное ходатайство поддержал. Адвокат подозреваемого просил суд отправить его подзащитного под домашний арест, поскольку мужчина признал свою вину и написал явку с повинной, однако судья удовлетворил требования следователя и прокурора. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.