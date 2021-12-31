Расследования

Рецидивист до смерти забил жену кочергой в хуторе Волгоградской области

Расследования 31.12.2021 16:49
0
31.12.2021 16:49


Михайловский районный суд Волгоградской области на два месяца арестовал жителя хутора Черёмухов, подозреваемого в убийстве собственной супруги во время бытовой ссоры. По данным следствия, 28 декабря мужчина несколько раз ударил жену по голове металлической кочергой, в результате чего она скончалась, сообщили в пресс-службе суда.
Подозреваемый ранее уже проявлял недюжинную агрессию по отношению к своей семье: в 90-е годы его отправили в колонию за избиение детей. Теперь рецидивист поднял руку на супругу в собственном доме.
О взятии хуторянина под стражу ходатайствовал следователь межрайонного СО СУ СК России по Волгоградской области, прокурор заявленное ходатайство поддержал. Адвокат подозреваемого просил суд отправить его подзащитного под домашний арест, поскольку мужчина признал свою вину и написал явку с повинной, однако судья удовлетворил требования следователя и прокурора. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

На "Бейкер стрит" всегда тепло! Квартиры с индивидуальным отоплением

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Звоните по телефону: +7-960-888-00-06

Расследования
31.12.2021 17:19
Расследования 31.12.2021 17:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
31.12.2021 11:37
Расследования 31.12.2021 11:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.12.2021 14:40
Расследования 30.12.2021 14:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.12.2021 11:46
Расследования 30.12.2021 11:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.12.2021 16:54
Расследования 29.12.2021 16:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.12.2021 12:48
Расследования 29.12.2021 12:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.12.2021 12:35
Расследования 29.12.2021 12:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.12.2021 11:55
Расследования 29.12.2021 11:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.12.2021 19:34
Расследования 28.12.2021 19:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.12.2021 17:10
Расследования 28.12.2021 17:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.12.2021 12:38
Расследования 28.12.2021 12:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.12.2021 10:45
Расследования 28.12.2021 10:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.12.2021 21:00
Расследования 27.12.2021 21:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.12.2021 17:20
Расследования 27.12.2021 17:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.12.2021 12:10
Расследования 27.12.2021 12:10
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:55
Полицейский спас из огня хозяина вспыхнувшего дома в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:50
«Мы учились жить по-новому»: каким останется в памяти волгоградцев 2021 годСмотреть фотографии
18:23
Фекальная вонь и сухие краны омрачили Новый год жильцам пятиэтажки в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:39
Тест: Насколько хорошо ты знаком с новогодними традициями?Смотреть фотографии
17:19
Пешехода на юге Волгограда насмерть задавила снегоуборочная машинаСмотреть фотографии
16:49
Рецидивист до смерти забил жену кочергой в хуторе Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:29
В час ночи – отбой: Новый год изменил распорядок в мотострелковом соединении под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:09
В аэропорту Волгограда задерживаются четыре рейсаСмотреть фотографии
15:30
В Краснослободске Волгоградской области запустили новый водозабор за полмиллиарда рублейСмотреть фотографии
14:41
В Волгограде общественный транспорт будет работать в новогоднюю ночьСмотреть фотографии
14:14
Жильцы девятиэтажки в Волгограде остались без холодной воды в канун Нового годаСмотреть фотографии
13:46
«Подкрадывается тихо»: в Волгограде окровавленная собака за 20 минут покусала шестерыхСмотреть фотографии
13:36
Новогоднее чудо: волгоградские врачи спасли молодую женщину после 23 остановок сердцаСмотреть фотографии
12:37
Новые санитарные машины разъехались по больницам Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:23
Волгоградская область перешла в «желтую» зону по COVID-19Смотреть фотографии
12:01
Специалисты из Казани придумали для Волгоградской области новую схему обращения с отходамиСмотреть фотографии
11:37
Мошенник под видом полицейского изъял ящик икры у волгоградской бизнесвуменСмотреть фотографии
11:14
В центре Волгограда сгорел дорогой автомобильСмотреть фотографии
11:00
Житель Волгоградской области поджег свою постельСмотреть фотографии
10:00
Президент Абхазии прислал 3 тонны мандаринов детям-инвалидам в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:38
В Волгограде отменили скандальную закупку iPhone для директора ГАУСмотреть фотографии
08:21
В Волгоградской области почти на 1000% выросла смертность от коронавирусаСмотреть фотографии
08:07
В начале 2022 года в Волгограде потеплеет до +3 градусовСмотреть фотографии
21:33
Волгоградское МЧС купило два люксовых внедорожника почти за 20 млн рублейСмотреть фотографии
19:40
В Волгограде водитель насмерть сбил пешехода и скрылсяСмотреть фотографии
17:31
Онкобольных из Михайловки и Камышина официально закрепили за ВолгоградомСмотреть фотографии
17:25
В новогоднюю ночь в Волжском автобусы будут работать бесплатноСмотреть фотографии
16:34
За год суд оштрафовал волгоградские УК на 65 млн рублейСмотреть фотографии
16:05
Включайте праздник: Wink подготовил новогоднее киноменю для любителей яркого, смелого и нереально интересногоСмотреть фотографии
15:57
В Волгограде отремонтируют залатанную улицуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 