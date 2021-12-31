В Краснослободске Волгоградской области запустили новый водозабор за полмиллиарда рублей





Региональные власти в канун Нового года отчитались о вводе в эксплуатацию нового водозабора, насосных станций и очистных сооружений в городе Краснослободске. Объект стоимостью 557 млн рублей полностью достроен, все системы запущены, сообщили в комитете жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области.

Водозабор, две насосные станции, блок очистных сооружений, а также два резервуара чистой воды объемом 1300 м³ каждый, станции очистки воды и дозирования гипохлорита натрия строило ООО «ССМ» по федеральному проекту «Чистая вода». Все работы заняли почти три года. Предполагается, что новый объект увеличит мощность системы централизованного водоснабжения до 10 тысяч кубометров в сутки и решит проблему качественного водоснабжения более чем 17 тысяч горожан.