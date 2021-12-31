В Краснослободске Волгоградской области запустили новый водозабор за полмиллиарда рублей

Общество 31.12.2021 15:30
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31.12.2021 15:30
Региональные власти в канун Нового года отчитались о вводе в эксплуатацию нового водозабора, насосных станций и очистных сооружений в городе Краснослободске. Объект стоимостью 557 млн рублей полностью достроен, все системы запущены, сообщили в комитете жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области.
Водозабор, две насосные станции, блок очистных сооружений, а также два резервуара чистой воды объемом 1300 м³ каждый, станции очистки воды и дозирования гипохлорита натрия строило ООО «ССМ» по федеральному проекту «Чистая вода». Все работы заняли почти три года. Предполагается, что новый объект увеличит мощность системы централизованного водоснабжения до 10 тысяч кубометров в сутки и решит проблему качественного водоснабжения более чем 17 тысяч горожан.
Жители Краснослободска до настоящего времени неоднократно жаловались на позорное водоснабжение, особенно в летний период, когда напор воды практически отсутствует. Функционирующие ныне в городе инженерные сети были построены еще в 1980-е годы и давно перестали справляться с объемом работы, особенно с учетом расширения и застройки Краснослободска. Еще две недели назад люди были возмущены постоянными отключениями воды не только в жилом массиве, но и в социальных учреждениях – детсадах, школах и других объектах. При этом уже к 15 декабря все работы на водозаборе были приняты и оплачены подрядчику из бюджета, о чем свидетельствуют документы на сайте госзакупок. Краснослободцы искренне надеются, что с запуском нового объекта их мучения без живительной влаги наконец-то закончатся.
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