









С наступлением жары в некоторых районах и городах Волгоградской области обострилась проблема нехватки воды. Жалобы на плохое водоснабжение, а порой – и отсутствие такового – поступают не только из отдаленных поселков, но и из районов Волгограда, а также из расположенных рядом с областным центром населенных пунктов.

Так, от отсутствия воды страдают жители нескольких улиц Краснослободска. «Вода в дома не заходит совсем, - рассказали корреспонденту ИА «Высота 102» жители домов, расположенных на улицах Родимцева и Энгельса. – Каждый год последние лет десять, как наступает лето, одна и та же песня. Мы ругались, спрашивали в «Слободском водоканале», почему нет воды – там разводят руками. Зачем такой водопровод, мы не понимаем и тем более, за что мы платим?». По словам владельцев домов, если ночью им удастся набрать одно-два ведра воды, это уже удача – хоть руки есть чем помыть. Не спасает вода и из скважин – с большой глубины идет одна ржавчина, люди на свой страх и риск и от безысходности поливают этой «жижицей» огороды. Сколько денег уходит на покупку бутилированной воды, и говорить не стоит.

Стирка и помывка для жителей Краснослободска и вовсе огромная проблема. Одна из женщин в свое время не отнесла на мусорку старую стиральную машинку еще советского производства – она сейчас и выручает. Автоматы и колонки, естественно, отказываются работать без воды. Как признался один из старожилов улицы Родимцева, сам он купался последний раз, когда были дожди. «Приходится салфетками протираться – а что делать? Двадцать первый век на дворе. Живем рядом с Волгой, а воды у нас нет», - печально констатируют люди. Корреспонденту ИА «Высота 102» не удалось получить комментарий у руководства ООО «Слободской водоканал» - в разгар рабочего дня 25 июня в офисе компании никого не оказалось.





Проблемы с водоснабжением испытывают и жители Котово. Как рассказал глава администрации городского поселения Василий Голосов, если в мае город с населением в 21 тысячу человек потреблял пять тысяч кубометров воды в день, то теперь – восемь. Но жители многоквартирных домов ее видят с перебоями. По мнению Василия Голосова, виной тому – бесконтрольный полив огородов в частных домовладениях. «Сети старые, есть неучтенные врезки, отследить это трудно. В результате частники заливают огороды питьевой водой, чтобы огурцы и помидоры не погорели, а те, кто живет в многоквартирных домах, сидят без воды», - посетовал глава городского округа.





Обезвожены улицы и поселка Чапурники Светлоярского района. С начала этой недели жители частного сектора по улице Линейная и соседних улиц потеряли живительную влагу - из открытых кранов вода едва течет тоненькой струйкой, и то, только в ночное время. «Ни постирать, ни посуду помыть, ни детей искупать — это просто какое-то издевательство! И никто не может дать нам ответ, куда делась вода, когда она вернется в наши дома и вообще делает ли хоть кто-то что-нибудь для этого?», - возмутилась жительница по имени Екатерина, обратившись в редакцию информагентства. В диспетчерской Большечапурниковского ЖКХ корреспонденту «Высоты 102» пояснили, что проблема действительно существует из-за больших объемов расхода воды. «Вода закачивается в Кировском районе и пока она дотекает до нас, уже напор падает. Там [в Кировском районе] говорят, что давление подают нормальное, но сейчас из-за жары все краны пооткрывали, видимо, поэтому система не справляется», - сообщила диспетчер. Днем 25 июня в Чапурниках запустили дополнительную насосную станцию, и в диспетчерской заверили, что «пока все работает, жалоб больше нет», надолго ли - другой вопрос.

О проблемах с напором воды сообщили в редакцию жители поселка Горьковский в Советском районе Волгограда. Здесь история мало чем отличается от описанных выше - причина кроется в повышенном расходе живительной влаги из-за жары, хотя поставщик коммунальной услуги предпринимает все возможные меры. « В поселке Максима Горького сети и насосное оборудование работают в штатном режиме. С началом поливочного сезона, объем водопотребления посёлка значительно увеличивается. В настоящий момент в связи с жаркой погодой и активным поливом насосная станция подает повышенный объем воды - 7,5 тысячи кубометров в сутки, в то время как обычный объем составляет 4,5 тысячи кубометров », - пояснили в ООО «Концессии водоснабжения » .

Авария на коммунальных сетях сегодня на два с половиной часа оставила сегодня без воды жителей ул. Свердлова в городе Николаевск Волгоградской области. В экстренных службах уточнили, что порыв трубы произошел утром, но аварию оперативно ликвидировали, и ресурс начали подавать потребителям.

По прогнозам синоптиков, экстремальная жара не отпустит Волгоградскую область минимум до середины следующей недели. Жители проблемных поселков и пригородов Волгограда надеятся, что несмотря на летний зной, живительная влага вернется в их дома, а проблемы с водоснабжением закончатся.