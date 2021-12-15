Жители Краснослободска Среднеахтубинского района замучились жить без качественного питьевого водоснабжения. Как сообщили ИА «Высота 102» граждане, они устали читать объявления на подъездах своих домов об отключении живительной влаги. Более того, под эту «раздачу» постоянно попадают детские сады, школы и другие учреждения. «Вот и в сейчас появилось очередное объявление о том, что завтра, 16 декабря, всему городу снова отключат воду», - рассказали краснослободцы.

По их словам, они не понимают, почему такая ситуация продолжает повторяться вновь и вновь. «Ведь у нас построен новый водозабор, насосные станции первого и второго подъема, блок очистных сооружений производительностью 10 тысяч м3 в сутки. Работы приняты и оплачены, причем оплачены в полном объеме, о чем свидетельствуют документы на сайте госзакупок. Сами объемы внушительные: почти 557 млн рублей потрачено на данное строительство. И что в результате? Воду как отключали раньше, так отключают и теперь», - недоумевают горожане.

По словам людей, обращения в администрацию Краснослободска ни к чему не приводят. Там их отправляют в водоканал, а в водоканале заявляют: в объявлении все сказано. Но и само объявление вызывает у людей массу вопросов. «В рамках выполнения работ по объекту «Строительство водозабора из р. Волга г.п.г. Краснослободска» строительной компанией ООО «Специальные сварные конструкции» по независящим от ООО «Слободской водоканал» причинам… будет приостановлена подача питьевой воды». Почему в ООО «Слободской водоканал» отсутствуют или не работают резервные источники питания – непонятно. Ведь данное общество использует муниципальную собственность абсолютно бесплатно, получая денежные средства с населения целого города.

«Получается, что в имущество денежные средства не вкладываются, а вся экономия выполняется в ущерб интересам горожан? И выходит, что работы на стройке продолжаются?», - задаются вопросами горожане. Во всяком случае, как они признаются, такие ребусы они разгадать не в состоянии. И кто им может помочь в этом вопросе, они тоже не знают. Но главное, что краснослободцы донельзя устали жить без воды, за которую они исправно платят.