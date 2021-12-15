Общество 15.12.2021 20:17
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15.12.2021 20:17
Жители Краснослободска Среднеахтубинского района замучились жить без качественного питьевого водоснабжения. Как сообщили ИА «Высота 102» граждане, они устали читать объявления на подъездах своих домов об отключении живительной влаги. Более того, под эту «раздачу» постоянно попадают детские сады, школы и другие учреждения. «Вот и в сейчас появилось очередное объявление о том, что завтра, 16 декабря, всему городу снова отключат воду», - рассказали краснослободцы.
По их словам, они не понимают, почему такая ситуация продолжает повторяться вновь и вновь. «Ведь у нас построен новый водозабор, насосные станции первого и второго подъема, блок очистных сооружений производительностью 10 тысяч м3 в сутки. Работы приняты и оплачены, причем оплачены в полном объеме, о чем свидетельствуют документы на сайте госзакупок. Сами объемы внушительные: почти 557 млн рублей потрачено на данное строительство. И что в результате? Воду как отключали раньше, так отключают и теперь», - недоумевают горожане.
По словам людей, обращения в администрацию Краснослободска ни к чему не приводят. Там их отправляют в водоканал, а в водоканале заявляют: в объявлении все сказано. Но и само объявление вызывает у людей массу вопросов. «В рамках выполнения работ по объекту «Строительство водозабора из р. Волга г.п.г. Краснослободска» строительной компанией ООО «Специальные сварные конструкции» по независящим от ООО «Слободской водоканал» причинам… будет приостановлена подача питьевой воды». Почему в ООО «Слободской водоканал» отсутствуют или не работают резервные источники питания – непонятно. Ведь данное общество использует муниципальную собственность абсолютно бесплатно, получая денежные средства с населения целого города.
«Получается, что в имущество денежные средства не вкладываются, а вся экономия выполняется в ущерб интересам горожан? И выходит, что работы на стройке продолжаются?», - задаются вопросами горожане. Во всяком случае, как они признаются, такие ребусы они разгадать не в состоянии. И кто им может помочь в этом вопросе, они тоже не знают. Но главное, что краснослободцы донельзя устали жить без воды, за которую они исправно платят.
Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о строительстве новых водопроводных сетей в Краснослободске в рамках регионального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда». В июле текущего года комитет ЖКХ Волгоградской области сообщал о 50-процентной готовности объекта, возведение которого началось в 2019 году. Систему водоснабжения планировали сдать в эксплуатацию осенью 2021 года, поскольку работы велись с опережением графика.
Жители Краснослободска до настоящего времени неоднократно жаловались на позорное водоснабжение, особенно в летний период, когда напор воды практически отсутствует. Функционирующие ныне в городе инженерные сети были построены еще в 1980-е годы и давно перестали справляться с объемом работы, особенно с учетом расширения и застройки Краснослободска.
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