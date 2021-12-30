Расследования

Волгоградец погорел на афере с фальшивыми сертификатами о вакцинации

Расследования 30.12.2021 11:46
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30.12.2021 11:46




До двух лет колонии грозит 18-летнему волгоградцу, задержанному за мошенничество с торговлей поддельными сертификатами о вакцинации от COVID-19 в мессенджере Telegram. Аферу разоблачили полицейские из Калининграда в результате проверочной закупки, сообщили в УМВД России по Калининградской области.
По данным следствия, волгоградец создал Telegram-канал, где опубликовал объявления о продаже поддельных сертификатов о прививке от коронавируса. Текст он снабжал фотографиями реальных документов, которые нашел в интернете. За «изготовление» сертификата аферист просил 4 тысячи рублей, которые требовалось перевести ему по номеру карты. После получения денег волгоградец заблокировал «клиента» в мессенджере.
«Несмотря на предпринятые им меры к сокрытию, оперативники УУР УМВД [по Калининградской области] установили его личность и выехали в Волгоград для проведения следственных действий», – говорится в официальном сообщении ведомства.
Волгоградца задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
Фото, видео: пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

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