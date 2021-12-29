В Волгограде заключенному продлили срок за телефонное мошенничество





Два года в колонии строгого режима проведет 27-летний осужденный, уже отбывающий наказание в исправительном учреждении в Волгограде. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, Красноармейский районный суд Волгограда признал мужчину виновным в мошенничестве, которое он совершил прямо в колонии.

В судебном заседании установлено, что в период с июля по август 2020 года он незаконно получил доступ к сотовому телефону и начал звонить на произвольные номера телефонов сотовой связи. Представляясь родственником, он под различными предлогами просил перечислить деньги на карту. Всего таким способом ему удалось похитить у семи потерпевших порядка 60 тысяч рублей. Вину подсудимый полностью признал.

Расследование уголовного дела проводилось ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. Известно, что ранее назначенное наказание у осужденного должно было закончиться накануне вынесения приговора.



