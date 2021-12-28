Происшествия 28.12.2021 15:13
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28.12.2021 15:13
Брокер-мошенник выманил у 46-летней воспитательницы детского сада в Волгограде 997 тысяч рублей. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, женщина решила подзаработать на фондовой бирже и доверилась аферисту, который пообещал ей прибыль от покупки акций. За две недели она перечислила лжеброкеру все свои сбережения и осталась ни с чем.
В аналогичную ситуацию попала и 59-летняя жительница Тракторозаводского района. Она инвестировала 170 тысяч рублей якобы в покупку акций. После этого брокер-мошенник выключил мобильный телефон и перестал выходить на связь. Потерпевшая поняла, то стала жертвой обмана и обратилась в полицию. Злоумышленников ищут.
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