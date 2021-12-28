Как продавать товары и услуги в интернете без собственного сайта

Полезно знать 28.12.2021 12:36 Реклама
0
28.12.2021 12:36 Реклама
Продавать товары либо предлагать услуги в интернете можно и без создания и продвижения интернет-магазина или сайта. Онлайн-продажи без серьезных вложений – реальность. Это стало возможным благодаря такому сервису как платежная ссылка, который предлагают частные компании и банки, например, Тинькофф, в рамках рассчетно-кассового обслуживания. Последний вариант удобен тем, что позволяет получать широкий спектр банковских услуг от открытия расчетного счета до формирования QR-кода.
Что такое платежная ссылка?
Платежной ссылкой называют один из самых новых инструментов эквайринга. Последний представляет собой услугу банка, позволяющую принимать безналичный расчет от покупателей.
Эквайринг бывает мобильным, торговым и интернет. В первом случае покупатели расплачиваются с помощью смартфонов, во втором — платежного терминала в магазине, а в третьем — через специальную форму в интернет-магазине.
Платежная ссылка является одним из инструментов интернет-эквайринга и позволяет принимать безналичные платежи от клиентов без наличия собственного сайта. Она работает аналогично классическому варианту, но может размещаться абсолютно на любом ресурсе – от социальной сети до мессенджера. В отличие от традиционного интернет-эквайринга, платежная ссылка имеет множество неоспоримых преимуществ:
• Во-первых, денежные средства зачисляются не следующим платежным или рабочим днем, а практически мгновенно. Поступление приходит на счет карты в течение 30-60 секунд.
• Во-вторых, ссылки не имеют прямой привязки к определенному ресурсу. Они могут размещаться абсолютно на любой странице социальной сети, посылаться по почте, мессенджеру и так далее.
Чтобы пользоваться платежной ссылкой, к примеру, клиенты Тинькофф, должны лишь подключить этот сервис и воспользоваться личным кабинетом. Достаточно выставить счет и скопировать ссылку. Она может отправляться абсолютно любым доступным способом. Когда покупатель совершает оплату, он получает чек, а продавец соответствующее извещение. Все платежные операции проходят абсолютно законно и согласно Закону РФ 54-ФЗ.
Платежными ссылками пользуются даже интернет-магазины, когда желают охватить большую аудиторию, например, давая возможность покупателям приобретать товар прямо из инстаграмма либо телеграмма.
Акционерное Общество «Тинькофф Банк»
ОГРН 1027739642281
город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1
лицензия ЦБ РФ № 2673
Реклама
От оформления документов до медицинской помощи: «СОГАЗ-Мед» дает советы молодым родителям28.12.2021 14:45
Полезно знать 28.12.2021 14:45
На Волгоградскую область надвигается очередной снегопад27.12.2021 19:53
Полезно знать 27.12.2021 19:53
Волгоград завалит снегом в преддверии Нового Года24.12.2021 09:17
Полезно знать 24.12.2021 09:17
ТОП-11 оригинальных подарков на Новый год23.12.2021 12:34
Полезно знать 23.12.2021 12:34
«Ситиматик-Волгоград» вошел в топ-20 лучших операторов по обращению с отходами23.12.2021 11:57
Полезно знать 23.12.2021 11:57
В Волгограде начал работу сервис быстрой доставки Ozon Express22.12.2021 15:03
Полезно знать 22.12.2021 15:03
Новогодний Патруль c Volkswagen Волга-Раст22.12.2021 10:23
Полезно знать 22.12.2021 10:23
«ŠKODA Кроха»: в волгоградской школе № 54 прошел урок безопасности21.12.2021 15:44
Полезно знать 21.12.2021 15:44
«Мокрый» снегопад ожидают в Волгоградской области18.12.2021 10:57
Полезно знать 18.12.2021 10:57
Топ пять небанальных подарков в год тигра17.12.2021 14:40
Полезно знать 17.12.2021 14:40
Особенности шин Michelin: почему из выбирают автомобилисты16.12.2021 15:38
Полезно знать 16.12.2021 15:38
Инфлюенсер: кто это и как им стать16.12.2021 14:04
Полезно знать 16.12.2021 14:04
Представители «Ситиматик-Волгоград» провели серию экоуроков в пяти школах Волгограда15.12.2021 17:06
Полезно знать 15.12.2021 17:06
Вино из Волгоградской области попало в топ лучших в России14.12.2021 21:28
Полезно знать 14.12.2021 21:28
Картинка по-корейски: Wink предлагает зрителям коллекцию самых красивых и рейтинговых дорам13.12.2021 13:53
Полезно знать 13.12.2021 13:53
Реклама