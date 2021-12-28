Как продавать товары и услуги в интернете без собственного сайта





Продавать товары либо предлагать услуги в интернете можно и без создания и продвижения интернет-магазина или сайта. Онлайн-продажи без серьезных вложений – реальность. Это стало возможным благодаря такому сервису как платежная ссылка , который предлагают частные компании и банки, например, Тинькофф, в рамках рассчетно-кассового обслуживания. Последний вариант удобен тем, что позволяет получать широкий спектр банковских услуг от открытия расчетного счета до формирования QR-кода.

Что такое платежная ссылка?

Платежной ссылкой называют один из самых новых инструментов эквайринга. Последний представляет собой услугу банка, позволяющую принимать безналичный расчет от покупателей.

Эквайринг бывает мобильным, торговым и интернет. В первом случае покупатели расплачиваются с помощью смартфонов, во втором — платежного терминала в магазине, а в третьем — через специальную форму в интернет-магазине.

Платежная ссылка является одним из инструментов интернет-эквайринга и позволяет принимать безналичные платежи от клиентов без наличия собственного сайта. Она работает аналогично классическому варианту, но может размещаться абсолютно на любом ресурсе – от социальной сети до мессенджера. В отличие от традиционного интернет-эквайринга, платежная ссылка имеет множество неоспоримых преимуществ:

• Во-первых, денежные средства зачисляются не следующим платежным или рабочим днем, а практически мгновенно. Поступление приходит на счет карты в течение 30-60 секунд.

• Во-вторых, ссылки не имеют прямой привязки к определенному ресурсу. Они могут размещаться абсолютно на любой странице социальной сети, посылаться по почте, мессенджеру и так далее.

Чтобы пользоваться платежной ссылкой, к примеру, клиенты Тинькофф, должны лишь подключить этот сервис и воспользоваться личным кабинетом. Достаточно выставить счет и скопировать ссылку. Она может отправляться абсолютно любым доступным способом. Когда покупатель совершает оплату, он получает чек, а продавец соответствующее извещение. Все платежные операции проходят абсолютно законно и согласно Закону РФ 54-ФЗ.

Платежными ссылками пользуются даже интернет-магазины, когда желают охватить большую аудиторию, например, давая возможность покупателям приобретать товар прямо из инстаграмма либо телеграмма.

Акционерное Общество «Тинькофф Банк»

ОГРН 1027739642281

город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1

лицензия ЦБ РФ № 2673



