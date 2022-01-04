



Издавна обратная связь считалась одним из наиболее ценных явлений в журналистском труде. Отзывы и комментарии на публикации помогают корреспондентам и редакторам оценивать выпущенные в свет материалы, находить новые инфоповоды и ощущать реальную связь с аудиторией. За минувший год читатели ИА «Высота 102» оставили под публикациями более 72 тысяч комментариев, остро реагируя на злободневные темы и сообщая о социально значимых фактах.

Так, благодаря оставленному под одной из «коронавирусных» публикаций комментарию «Высота 102» опубликовала серию материалов о вспышке COVID-19 в хуторе Попов Кумылженского района. Сообщение читателя нашло свое подтверждение как в местной администрации, так и в управлении Роспотребнадзора, сотрудники которого впервые за долгое время дали развернутый и содержательный ответ на редакционный запрос.

После огласки районные и сельские власти предприняли всевозможные меры по обработке хутора и предотвращению распространения вируса. Однако полностью COVID-19 остановить не удалось: в сентябре, спустя две недели после начала учебного года, воспитанников Кумылженского казачьего кадетского корпуса в Попове отправили на дистанционку из-за вспышки инфекции внутри коллектива.

На связь с читателями в комментариях под публикациями в этом году вышли даже чиновники. В конце мая пользователи бурно дискутировали на одну из самых «горячих» тем – исчезновение воды для полива растений во дворах многоквартирных домов. Обсуждение развернулось под материалом о встрече заместителя руководителя инспекции Госжилнадзора по Волгоградской области Татьяны Гордеевой с обеспокоенными жильцами. В потоке разгневанных и саркастичных комментариев появилась запись, автор которой представился Гордеевой Татьяной Тайфиковной. И судя по тому, как пользователь «разложил по полочкам» уточнения к статье, это была действительно Татьяна Гордеева.

Безусловно, в чем нельзя отказать читателям «Высоты 102», так это в львиной доле иронии, зачастую переходящей в сарказм, которыми они щедро приправляют свои записи. Чего только стоит комментарий под публикацией о реакции чиновников на сообщение о распаханном поле краснокнижных тюльпанов . В частности, в облкомприроды заявили, что «распашка участка спровоцировала поднятие луковиц [тюльпанов] ближе к поверхности, что привело к их массовому цветению». Отзыв одного из наших читателей под ником Катон мог бы с уверенностью претендовать на комментаторский «Оскар».

«Один чиновник спрашивает у другого:

- У тебя луковица поднялась?

- Нет. Так и не поднялась, что я ни делал.

- Попробуй поле распахать. Должна подняться».

Иронизировали читатели «Высоты 102» и в обсуждениях недавней новости о решении Центрального районного суда отказать прокуратуре в сносе самовольной постройки , которая, по некоторым данным, принадлежит семье депутата Волгоградской гордумы Владлена Колесникова. Согласно выводам эксперта, расположение здания отвечает нормативам и соответствует требованиям пожарной безопасности. В комментариях пользователь под знакомым ником Катон озвучил весьма своеобразный ассоциативный ряд, иронизируя над результатами экспертизы.

«Также на суде было доказано, что постройка улучшает пищеварение, снижает кровяное давление и благотворно сказывается на мужской силе. Иначе говоря, очень полезна для женщин: как депутаток, так и не депутаток», – написал читатель.

«Их, наверное, плашмя бросили, вот в сугробах-то и не видать?», – высказала предположение Ираида Павловна. Другой комментатор под ником Цензура оставил куда более безапелляционный отзыв: «Дворников бросили, пешеходов кинули». Одни из самых острых и ироничных комментариев, как всегда, касались темы расчистки Волгограда от снега, с которой из года в год городские власти не справляются в должной мере. В комментариях к публикации «В Волгограде на уборку снежных завалов бросили дворников» постоянный читатель и комментатор «Высоты 102» под ником Ираида Павловна объяснил другому пользователю, почему этих самых дворников никто не замечал на улицах.высказала предположение Ираида ПавловнаДругой комментатор под ником Цензура оставил куда более безапелляционный отзыв:

Язвительные, ироничные, смешные и гневные – комментарии читателей «Высоты 102» являются неотъемлемой частью любой публикации информагентства. Однако в эти праздничные дни хотелось бы напомнить пользователям, что под публикациями недопустимо оставлять записи, содержащие нецензурную лексику и откровенные оскорбления – редакция модерирует такие комментарии.