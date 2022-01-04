Общество 04.01.2022 18:01
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04.01.2022 18:01
Издавна обратная связь считалась одним из наиболее ценных явлений в журналистском труде. Отзывы и комментарии на публикации помогают корреспондентам и редакторам оценивать выпущенные в свет материалы, находить новые инфоповоды и ощущать реальную связь с аудиторией. За минувший год читатели ИА «Высота 102» оставили под публикациями более 72 тысяч комментариев, остро реагируя на злободневные темы и сообщая о социально значимых фактах.
Так, благодаря оставленному под одной из «коронавирусных» публикаций комментарию «Высота 102» опубликовала серию материалов о вспышке COVID-19 в хуторе Попов Кумылженского района. Сообщение читателя нашло свое подтверждение как в местной администрации, так и в управлении Роспотребнадзора, сотрудники которого впервые за долгое время дали развернутый и содержательный ответ на редакционный запрос.
После огласки районные и сельские власти предприняли всевозможные меры по обработке хутора и предотвращению распространения вируса. Однако полностью COVID-19 остановить не удалось: в сентябре, спустя две недели после начала учебного года, воспитанников Кумылженского казачьего кадетского корпуса в Попове отправили на дистанционку из-за вспышки инфекции внутри коллектива.
На связь с читателями в комментариях под публикациями в этом году вышли даже чиновники. В конце мая пользователи бурно дискутировали на одну из самых «горячих» тем – исчезновение воды для полива растений во дворах многоквартирных домов. Обсуждение развернулось под материалом о встрече заместителя руководителя инспекции Госжилнадзора по Волгоградской области Татьяны Гордеевой с обеспокоенными жильцами. В потоке разгневанных и саркастичных комментариев появилась запись, автор которой представился Гордеевой Татьяной Тайфиковной. И судя по тому, как пользователь «разложил по полочкам» уточнения к статье, это была действительно Татьяна Гордеева.
Безусловно, в чем нельзя отказать читателям «Высоты 102», так это в львиной доле иронии, зачастую переходящей в сарказм, которыми они щедро приправляют свои записи. Чего только стоит комментарий под публикацией о реакции чиновников на сообщение о распаханном поле краснокнижных тюльпанов. В частности, в облкомприроды заявили, что «распашка участка спровоцировала поднятие луковиц [тюльпанов] ближе к поверхности, что привело к их массовому цветению». Отзыв одного из наших читателей под ником Катон мог бы с уверенностью претендовать на комментаторский «Оскар».
«Один чиновник спрашивает у другого:
- У тебя луковица поднялась?
- Нет. Так и не поднялась, что я ни делал.
- Попробуй поле распахать. Должна подняться».
Иронизировали читатели «Высоты 102» и в обсуждениях недавней новости о решении Центрального районного суда отказать прокуратуре в сносе самовольной постройки, которая, по некоторым данным, принадлежит семье депутата Волгоградской гордумы Владлена Колесникова. Согласно выводам эксперта, расположение здания отвечает нормативам и соответствует требованиям пожарной безопасности. В комментариях пользователь под знакомым ником Катон озвучил весьма своеобразный ассоциативный ряд, иронизируя над результатами экспертизы.
«Также на суде было доказано, что постройка улучшает пищеварение, снижает кровяное давление и благотворно сказывается на мужской силе. Иначе говоря, очень полезна для женщин: как депутаток, так и не депутаток», – написал читатель.
Одни из самых острых и ироничных комментариев, как всегда, касались темы расчистки Волгограда от снега, с которой из года в год городские власти не справляются в должной мере. В комментариях к публикации «В Волгограде на уборку снежных завалов бросили дворников» постоянный читатель и комментатор «Высоты 102» под ником Ираида Павловна объяснил другому пользователю, почему этих самых дворников никто не замечал на улицах. «Их, наверное, плашмя бросили, вот в сугробах-то и не видать?», – высказала предположение Ираида Павловна. Другой комментатор под ником Цензура оставил куда более безапелляционный отзыв: «Дворников бросили, пешеходов кинули».
Язвительные, ироничные, смешные и гневные – комментарии читателей «Высоты 102» являются неотъемлемой частью любой публикации информагентства. Однако в эти праздничные дни хотелось бы напомнить пользователям, что под публикациями недопустимо оставлять записи, содержащие нецензурную лексику и откровенные оскорбления – редакция модерирует такие комментарии.
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