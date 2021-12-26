В Волгограде на уборку снежных завалов бросили дворников





В Волгограде на расчистку придомовых участков и общественных территорий вышли 1800 дворников. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, внутриквартальные проезды обслуживающие организации расчищают при помощи спецтехники. В общей сложности в работах задействованы 30 единиц техники. Во многих дворах к текущему моменту уборка одних и тех же территорий произведена более 3 раз, дворники продолжат трудиться без перерыва до окончания снегопада, заверили в мэрии.

Общественные территории, в том числе парки и скверы, а также тротуары обрабатывают сотрудники районных муниципальных коммунальных служб. В Волгограде на уборку выведено свыше 150 специалистов, а также звенья спецтехники – тракторы- щетки, КДМ и погрузчики для сбора сметенного снега. В первую очередь, в порядок приводятся самые оживленные тротуары, пешеходные зоны, парковые территории. В условиях непрекращающегося снегопада службы проводят очистку с определенной периодичностью, возвращаясь на ранее обработанные площадки. Продолжается уборка от снега объектов дорожной инфраструктуры, в том числе остановок общественного транспорта, пояснили в мэрии.