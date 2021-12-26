Происшествия 26.12.2021 11:44
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26.12.2021 11:44
В Волгоградской области на заснеженных дорогах накануне в многочисленных авариях травмировались 15 человек – водителей и пассажиров, среди пострадавших есть и пешеход. Также три человека погибли. Таковы печальные итоги одного дня в Волгоградской области, где накануне на дорогах региона из-за метели и почти нулевой видимости были введены ограничения для движения транспорта. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на данные ГУ МВД по Волгоградской области.Смертельные аварии произошли, напомним, в Новоаннинском и Михайловском районах. В Новоаннинском районе погибли мама с 12-летней дочкой, по факту трагедии возбуждено уголовное дело. В Михайловском районе скончалась женщина-водитель, чью машину занесло под фуру. ДТП, в которых пострадали люди, фиксировались и в других районах региона, в том числе – в Волгограде.
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