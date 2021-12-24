Происшествия 24.12.2021 10:23
0
24.12.2021 10:23
Шесть транспортных средств пострадали от огня в Волгоградской области за минувшие сутки, один человек был госпитализирован. Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, минувшей ночью пожар произошел на трассе Р-22 в Михайловском районе. Горела обшивка кабины, моторный отсек, тент в полуприцепе фуры "МАН" на площади 16 кв.м. Пострадал 64-летний мужчина, предположительно, водитель большегруза. Причина возгорания устанавливается.
Еще пять машин сгорели в Волгограде. Так, в Советском районе на улице Школьной в поселке Водном горела кровля гаража и автомобиль внутри - Mitsubishi Eclipse 1999 года выпуска. Общая площадь пожара составила 32 кв.м. По предварительной информации, возгорание началось из-за короткого замыкания электропроводки на вводе. На улице Электролесовская из-за неисправности узлов и механизмов в моторном отсеке загорелся Chrysler 300M 1998 года выпуска. Пожар потушили за 14 минут, погибших и пострадавших нет.
В Краснооктябрьском районе в результате короткого замыкания электропроводки в моторном отсеке загорелся горел автомобиль Ford Mondeo 2004 года выпуска. Пожарные потушили пламя за 12 минут, никто не пострадал. Еще один пожар случился в Кировском районе. Накануне днем на улице Лазоревой горели задние шины и обшивка салона автобуса "Волгабас" 2015 года выпуска на площади 3 кв.м.
По предварительной информацией, возгорание произошло из-за неисправности узлов и механизмов в транспортном средстве. А в Тракторозаводском районе на улице Дегтярева горел автомобиль "ВАЗ-21200" 2001 года выпуска на площади 4,5 кв.м. Погибших и пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.
Реклама
В Волгограде сотруднику железной дороги оторвало ногу вагонами поезда24.12.2021 14:24
Происшествия 24.12.2021 14:24
Волгоградские полицейские реанимировали едва не сгоревшего дальнобойщика24.12.2021 13:03
Происшествия 24.12.2021 13:03
На Спартановке в Волгограде остывают дома из-за коммунальной аварии24.12.2021 12:33
Происшествия 24.12.2021 12:33
В Волгограде странное поведение водителя каршеринговой машины потянуло на "уголовку"24.12.2021 10:45
Происшествия 24.12.2021 10:45
Из-за пожара в многоэтажке в центре Волгограда эвакуировали 20 человек23.12.2021 23:02
Происшествия 23.12.2021 23:02
В центре Волгограда ликвидируют порыв на магистральном трубопроводе23.12.2021 20:13
Происшествия 23.12.2021 20:13
Несовершеннолетняя волгоградка украла в магазине алкоголь для мамы23.12.2021 17:14
Происшествия 23.12.2021 17:14
Под Волгоградом загорелся лишенный лицензии мусорный полигон23.12.2021 16:19
Происшествия 23.12.2021 16:19
В Волгограде задержали пьяного водителя без прав, но с веществом23.12.2021 14:38
Происшествия 23.12.2021 14:38
В Волгограде сгорел рейсовый автобус №223.12.2021 12:32
Происшествия 23.12.2021 12:32
Смертность от коронавируса в Волгоградской области снизилась до уровня октября23.12.2021 12:27
Происшествия 23.12.2021 12:27
В Волгограде сгорела иномарка представительского класса23.12.2021 11:47
Происшествия 23.12.2021 11:47
В Волгограде зажатого в машине пенсионера вызволяли с помощью бензопилы23.12.2021 10:56
Происшествия 23.12.2021 10:56
Часть Урюпинска Волгоградской области осталась без тепла и воды23.12.2021 10:32
Происшествия 23.12.2021 10:32
В Волгограде разыскивают сбившего подростка водителя22.12.2021 11:25
Происшествия 22.12.2021 11:25
Реклама