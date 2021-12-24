



Шесть транспортных средств пострадали от огня в Волгоградской области за минувшие сутки, один человек был госпитализирован. Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, минувшей ночью пожар произошел на трассе Р-22 в Михайловском районе. Горела обшивка кабины, моторный отсек, тент в полуприцепе фуры "МАН" на площади 16 кв.м. Пострадал 64-летний мужчина, предположительно, водитель большегруза. Причина возгорания устанавливается.

Еще пять машин сгорели в Волгограде. Так, в Советском районе на улице Школьной в поселке Водном горела кровля гаража и автомобиль внутри - Mitsubishi Eclipse 1999 года выпуска. Общая площадь пожара составила 32 кв.м. По предварительной информации, возгорание началось из-за короткого замыкания электропроводки на вводе. На улице Электролесовская из-за неисправности узлов и механизмов в моторном отсеке загорелся Chrysler 300M 1998 года выпуска. Пожар потушили за 14 минут, погибших и пострадавших нет.





В Краснооктябрьском районе в результате короткого замыкания электропроводки в моторном отсеке загорелся горел автомобиль Ford Mondeo 2004 года выпуска. Пожарные потушили пламя за 12 минут, никто не пострадал. Еще один пожар случился в Кировском районе. Накануне днем на улице Лазоревой горели задние шины и обшивка салона автобуса "Волгабас" 2015 года выпуска на площади 3 кв.м.





По предварительной информацией, возгорание произошло из-за неисправности узлов и механизмов в транспортном средстве. А в Тракторозаводском районе на улице Дегтярева горел автомобиль "ВАЗ-21200" 2001 года выпуска на площади 4,5 кв.м. Погибших и пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.



