Общество

В предвкушении праздника: как Волгоград преобразился к Новому 2022 Году

Общество 24.12.2021 08:22
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24.12.2021 08:22


До главного праздника страны остались считанные дни – уже в следующую субботу мир встретит 2022 год. По традиции Волгоград, как и другие города планеты, преображается к празднику, и каждый год власти стремятся удивить жителей новыми украшениями и фантастическими ёлками. Съемочная группа ИА «Высота 102» проехала по наконец-то заснеженному областному центру и восхитилась его новогодним убранством, на которое потратили 7 млн рублей.
Украшать город к празднику начали еще в конце ноября, в первых числах декабря подрядчики собрали елки напротив стадиона «Волгоград Арена» и возле собора Александра Невского в Александровском саду. Вот уже больше двух недель эти елки сияют и радуют глаз волгоградцев, напоминая о приближении праздника.




На пересечении улицы Комсомольской и проспекта им. Ленина сотнями огоньков переливается ретро-елка, украшенная «ламповыми» игрушками под старину.


В 400 метрах от винтажной  пушистой красавицы переливаются светодиодами огромные фигуры новогодних шаров. От них вниз к Волге по Аллее Героев тянется до боли знакомое, но всё такое же завораживающее звездное небо.

От Аллеи Героев рукой подать до сквера им. Пушкина, который еще несколько лет назад являл собой убогое зрелище. Теперь, после реконструкции, его украшают к Новому Году по первому разряду.


Внизу, в пойме реки Царицы, «выросла» главная 20-метровая елка Волгограда, торжественное открытие которой намечено на вечер 25 декабря. Именно здесь пройдут главные праздничные гуляния в новогоднюю ночь, а в 01.00 небо озарит фейерверк.


В Краснооктябрьском районе праздничное дерево украсило собой отремонтированную площадь Металлургов. Новогоднее настроение здесь также создает светящийся «Квартет Снеговиков». Еще одна елка украшена перед ДК в парке им. Гагарина.


Куда богаче на новогодние ёлки Тракторозаводский район: их поставили на площади Аттракционов, перед районным ДК, напротив сельскохозяйственного рынка «Рассвет» на Ополченской. Самая красивая и пушистая – на площади им. Дзержинского.

Переливаются всеми цветами радуги увенчанные звездами елки возле Казанского кафедрального собора, на площади Советской, в парке «Сказка», сквере им. Саши Филиппова и на площади Чекистов. В Советском районе по традиции праздничные деревья установили в парке «Лесогород», в Петровском парке, на главной площади микрорайона Тулака, в сквере по улице Панфиловской и напротив ДК «Горьковский».

В Дзержинском районе за создание новогоднего настроения отвечают елка в парке Героев-летчиков, шароель возле культурно-досугового комплекса «21 век» и сияющие фигуры снеговиков-музыкантов, белых медведей, белок и зайчихи с зайчатами.


Для жителей южных районов Волгограда власти подготовили семь елок, включая деревья у культурно-досугового центра «Авангард» и на бульваре им. Энгельса. Эти общественные пространства также украсили несколько светодиодных композиций со снеговиками, звездами и шарами. 

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