Экономика 22.12.2021 11:03
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22.12.2021 11:03
В инстаграме стартовал конкурс #НоводнийКэшбэк с участием амбассадора банка Басты (Василия Вакуленко) в поддержку акции «Дарим новогодний кешбэк» банка «Открытие», предусматривающей возврат 10% на все покупки. Победителей конкурса ждут денежные призы.
По условиям конкурса в своих аккаунтах в инстаграме пользователи должны рассказать, как бы они распорядились дополнительным временем, если бы наступающий 2022 год вдруг стал длиннее на 10%. Поставить хештэг #НовогоднийКэшбэк и отметить @open.bank. Публиковать посты можно до 28 декабря включительно.
Самое оригинальное желание будет воплощено в жизнь с помощью банка. «Открытие» выберет 10 лучших желаний, а генератор случайных чисел определит среди их авторов победителя. Он станет обладателем главного приза в размере 250 000 рублей на реализацию заветного желания. Остальные девять лауреатов получат поощрительные призы – сертификаты в размере 10 000 рублей на шопинг.
Помимо Басты челлендж поддерживают известный фитнес-блогер Анна Канюк, актрисы и певицы Марина Федункив и Настасья Самбурская.
В рамках акции «Дарим новогодний кешбэк» клиенты, оформившие любую кредитную карту банка в период с 15 ноября по 31 декабря 2021 года, получат кешбэк 10% на все покупки. Для участия в акции клиентам необходимо заполнить регистрационную форму на сайте open.ru до 31 января 2022 года включительно. 10% кешбэка будет начислено за покупки, совершенные в месяц оформления карты и следующий за ним.
По кредитным картам Opencard и «Всё что надо» кешбэк начисляется на бонусный счет клиента в виде бонусных рублей. По кредитной карте «120 дней» кешбэк начисляется на карточный счет в денежной форме. Максимальная сумма кешбэка в рамках акции на одного клиента составляет 3000 рублей или бонусов. Учитываются все покупки, совершенные с 15 ноября 2021 года по 31 января 2022 года включительно. Принять участие в акции могут как новые клиенты банка, так и действующие, оформляющие новую кредитную карту.
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