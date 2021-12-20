В Волгоградской области утвердили тарифы на свет и мусор в 2022 году

Общество 20.12.2021 17:17
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20.12.2021 17:17
Определены тарифы на электроэнергию и на вывоз мусора в Волгоградской области на 2022 год. Как сообщили в администрации региона, решением коллегии комитета тарифного регулирования Волгоградской области плата за электроэнергию будет увеличена с 1 июля нового года на 4,87%. Тариф составит 4,95 руб./кВт.ч. с НДС. При этом для жителей городов, сельских поселений и СНТ, пользующихся стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, эксперты применили понижающий коэффициент. Тарифы для этих категорий в первом полугодие 2022 года установлены в размере 3,31 руб./кВт.ч. (с НДС), во втором полугодии - 3,47 руб./кВт.ч. (с НДС). То есть рост составит 4,83%.
Тариф на услугу по обращению с ТКО с 1 января 2022 года решено уменьшить на 6,5%. В обладминистрации отметили, что снижение платы за мусор в регионе происходит уже третий год подряд благодаря совершенствованию территориальной схемы обращения с отходами, оптимизации логистики, развитием размещения, сортировки и утилизации.
Единый предельный тариф на вывоз мусора для всех потребителей Волгоградской области с 1 января 2022 года составит 457,81 руб./куб.м. Тариф на второе полугодие 2022 года останется без изменений. Таким образом, отмечают в ведомстве, ежемесячный платеж для городского жителя составит 94,31 рубля, для проживающих в сельской местности – 81,95 рубля.
Напомним, что в Волгоградской области с 1 января 2020 года тариф на вывоз мусора был снижен на 7,8%, с 1 января 2021 года – на 4,75%. Плата начисляется исходя из нормативов накопления ТКО, количества человек, которые проживают в квартире или индивидуальном жилом доме, единого тарифа на услугу регионального оператора.
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