Телеком

Билайн бизнес совместно с командой «ИКСАР» впервые в России протестировал промышленные AR-очки c 5G

Телеком 20.12.2021 16:20
0
20.12.2021 16:20


Отечественное ПО на AR очках с 5G показало успешную работу в сетях 4G и 5G билайн в России.
Билайн бизнес (структурное подразделение ПАО «ВымпелКом») совместно с АО «Инлайн Груп» испытали работу программного обеспечения «ИКСАР» на первых в России промышленных AR очках1 с поддержкой 5G.
В лаборатории 5G билайн состоялось тестирование скорости передачи данных при совершении видео-вызовов в дополненной реальности и передачи больших объемов данных в российских сетях 4G и 5G между приложением на AR-очках и серверной частью программной платформы «ИКСАР». В ходе тестирования/эксперимента также было проведено сравнение параметров работы AR-очков и смартфонов с поддержкой 5G в сетях 4G и 5G.
Их использование позволит полевым сотрудникам оставаться на связи  и своевременно получать цифровые инструкции. Модуль программной платформы Удаленный помощник  обеспечивает видео-вызовы с высоким разрешением между сотрудниками с мобильным устройством и дистанционными экспертами в условиях дополненной реальности. Таким образом, все новые задания сотрудники смогут получать дистанционно, без необходимости приезжать за ними в офис, а также смогут в режиме реального времени делиться актуальной и ценной информацией с места проведения работ. 
Новое поколение связи, промышленные AR-очки и программное обеспечение комплексно реализуют концепцию «Connected Worker»3 - обеспечивают эффективность и безопасность так называемых «полевых сотрудников».
Главное преимущество AR-очков с сим-картой – сотрудник всегда находится на связи3 и не зависит от качества/скорости Wi-Fi, внешних LTE модемов или других устройств, а все передаваемые данные надежно защищены.
В результате тестирования устройство показало успешную работу в сетях 4G и 5G билайн. При этом скорость3 загрузки данных в сети 5G почти в 20 раз выше, чем в сети 4G, а выгрузка данных сопоставимас выгрузкой информации со смартфона с поддержкой 5G.
Герман Бородов, Директор по работе с ключевыми клиентами ПАО «ВымпелКом»:
«Цифровизация меняет не только отдельные виды бизнеса, но и целые отрасли. Мы уверены, что AR-очки скоро станут таким же привычным и удобным рабочим атрибутом полевых сотрудников, каким сегодня является планшет или мобильный телефон. Технологии нельзя игнорировать, иначе компания рискует не только отстать от конкурентов, но и вовсе остаться не у дел».
Игорь Гулянский, Директор по инновациям АО «Инлайн Груп»: «Мы довольны результатами тестирования и, я убежден, что наше решение подойдет многим отраслям и бизнесам. С его помощью компании станут оперативнее во всех отношениях, а их сотрудники станут мобильнее и увереннее. Наличие всей необходимой информации в нужном месте и в нужное время – залог принятия правильных решений и верно выполненных задач».

 1 AR - augmented reality – дополненная реальность (пер. с англ.).
 2 В силу естественных условий распространения радиоволн уровень сигнала между оконечным оборудованием абонента и сетью билайн может уменьшаться из-за помех вблизи источников сигнала, специфики застройки и рельефа местности, метеорологических условий и других причин. Карта покрытия сети билайн представлена на beeline.ru.
 3 Connected Worker –подключенный работник (пер. с англ.).

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

На "Бейкер стрит" всегда тепло! Квартиры с индивидуальным отоплением

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Звоните по телефону: +7-960-888-00-06

Телеком
20.12.2021 15:30
Телеком 20.12.2021 15:30
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
19.12.2021 09:29
Телеком 19.12.2021 09:29
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
16.12.2021 17:10
Телеком 16.12.2021 17:10
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
15.12.2021 13:00
Телеком 15.12.2021 13:00
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
15.12.2021 11:20
Телеком 15.12.2021 11:20
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
15.12.2021 09:45
Телеком 15.12.2021 09:45
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
14.12.2021 15:15
Телеком 14.12.2021 15:15
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
14.12.2021 11:48
Телеком 14.12.2021 11:48
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
13.12.2021 15:46
Телеком 13.12.2021 15:46
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
13.12.2021 13:12
Телеком 13.12.2021 13:12
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
13.12.2021 10:18
Телеком 13.12.2021 10:18
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
10.12.2021 11:37
Телеком 10.12.2021 11:37
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
09.12.2021 15:50
Телеком 09.12.2021 15:50
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
08.12.2021 13:27
Телеком 08.12.2021 13:27
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
06.12.2021 17:35
Телеком 06.12.2021 17:35
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

20:04
В Волгоградской области бюджетникам навязывают подписку на районкуСмотреть фотографии
18:57
В школе в Волгоградской области отменили уроки из-за ледяных батарейСмотреть фотографии
18:10
Волгоградское предприятие увеличило выпуск автокранов за счет бережливых технологийСмотреть фотографии
17:44
Депутаты повысили плату за проезд в общественном транспорте ВолгоградаСмотреть фотографии
17:17
В Волгоградской области утвердили тарифы на свет и мусор в 2022 годуСмотреть фотографии
17:16
В Волгограде организатор многомиллионной аферы с ликвидацией свалок пошел под судСмотреть фотографии
16:51
Волгоградцев предупредили о новой схеме движения на расширенной дорогеСмотреть фотографии
16:25
Четыре школы в Волгоградской области полностью ушли на карантинСмотреть фотографии
16:20
Билайн бизнес совместно с командой «ИКСАР» впервые в России протестировал промышленные AR-очки c 5GСмотреть фотографии
16:11
Чиновники хотят снести позорящее Волгоград наследие бывшего депутата ГосдумыСмотреть фотографии
15:30
Просто о важном: альманах о правилах безопасного поведения детей в цифровой среде появился в WinkСмотреть фотографии
15:30
Восемь больниц в Волгоградской области отказались от баллонного кислородаСмотреть фотографии
15:20
Маршрут автобуса №55 продлят до центра ВолгоградаСмотреть фотографии
14:03
Волгоградец лишил свою бывшую жену-инвалида жильяСмотреть фотографии
13:01
В Волгограде сотрудники УФСБ в профессиональный праздник возложили цветыСмотреть фотографии
12:59
«Нас не догонишь»: водители Яндекс.Такси в Волгоградской области устроили тайную забастовкуСмотреть фотографии
12:28
Волгоградца обвиняют в безнравственном фотошопе снимка с ветераномСмотреть фотографии
12:14
Менеджер банка задержан в Волгограде за наглую аферу с кредитами клиентовСмотреть фотографии
12:12
В Волгоградской области в ситуации со смертностью от COVID-19 забрезжил свет в конце туннеляСмотреть фотографии
11:45
Волгоградцам пообещали ответить на все вопросы после прямой линии губернатораСмотреть фотографии
11:41
Спектакль Михалкова «12» собрал в НЭТ полный зал впечатленных волгоградцевСмотреть фотографииCмотреть видео
10:52
Дочка питерского перевозчика получила семь автобусных маршрутов в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:10
Металлурги «Красного Октября» в Волгограде перевыполнили план по сдаче металлопрокатаСмотреть фотографии
10:00
Интернет-путана обманула волгоградского безработного на 110 тысяч рублейСмотреть фотографии
09:58
Районы Волгоградской области попали в долговую кабалуСмотреть фотографии
07:58
В новогоднюю ночь в Волгограде ударит мороз до -18 градусовСмотреть фотографии
19:01
В Волгограде помогающий особенным детям конный клуб может лишиться домаСмотреть фотографии
17:08
Нелетный день: в аэропорту Волгограда задерживаются авиарейсыСмотреть фотографии
16:20
Суд в Волгограде установил собственника здания храма Александра НевскогоСмотреть фотографии
14:30
В Волгоградской области снизились темпы рождения нового бизнесаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 